Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

3 Aralık sürprizi... Merkel’in ekibini transfer etti

Güncelleme Tarihi:

#Kemal Kılıçdaroğlu#Angela Merkel#Vizyon
3 Aralık sürprizi... Merkel’in ekibini transfer etti
Turan Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2022 07:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 3 Aralık’ta yapacağı “vizyon” açıklaması için Almanya eski Başbakanı Angela Merkel’in “4.0 Endüstri” ekibini transfer ettiği ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Merkel’in bu alandaki önemli danışmanlarından, Üçüncü Endüstriyel Devrim konseptinin fikir babası olarak da kabul edilen Amerikalı yazar, ekonomist ve toplum kuramcısı Jeremy Rifkin de İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’ndaki vizyon toplantısında sunum yapacak.

ACEMOĞLU DA KONUŞACAK

“İkinci Yüzyıla Çağrı” başlıklı toplantıda sunum yapacak isimler arasında ABD’deki MIT’de ders verenProf. Dr. Daron Acemoğlu da yer alıyor. Acemoğlu’nun çalışma alanları arasında siyasal iktisat, ekonomik kalkınma, büyüme, teknolojik değişimler, gelir eşitsizliği ve çalışma ekonomisi bulunuyor. Chicago Merkez Bankası, Danimarka Yüksek Eğitim ve Bilim Bakanlığı, Dünya Bankası, Hutchins Verimlilik Ölçüm Merkezi, IMF ve OECD’ye proje danışmanlığı yapan Prof. Ufuk Akçiğit ile Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyeleri Prof. Hakan Kara ve Prof. Refet S. Gürkaynak da sunum yapacak konuşmacılar arasında yer alıyor. Toplantıda CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo da sunum yapacak.

Haberin Devamı

ORTAK AKIL KOALİSYONU

CHP kaynakları, Kılıçdaroğlu’nun sunum yapacak isimleri belirlerken dikkate aldığı kriterlerle ilgili “Genel Başkan’ın hedefi konuların uzmanları ile Türkiye’nin en büyük koalisyonunu oluşturmaktır. Bu birliktelik seçim sonrası oluşacak Türkiye’nin ortak akıl koalisyonunun bir simülasyonudur” açıklaması yaptılar.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kemal Kılıçdaroğlu#Angela Merkel#Vizyon

BAKMADAN GEÇME!

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor Nasıl engelleriz

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor? Nasıl engelleriz?

##Doğum Yılı 2020
Dünyanın en büyük yanardağı Mauna Loa harekete geçti Tehlike ne kadar ciddi | 9 SORU 9 YANIT

Dünya'nın en büyük yanardağı Mauna Loa harekete geçti! Tehlike ne kadar ciddi? | 9 SORU 9 YANIT

#Mauna Loa Yanardağı
DOSYA | Diş beyazlatmak ne kadar güvenli

DOSYA | Diş beyazlatmak ne kadar güvenli?

#Diş Sağlığı

BAKMADAN GEÇME!

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor Nasıl engelleriz

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor? Nasıl engelleriz?

##Doğum Yılı 2020
Dünyanın en büyük yanardağı Mauna Loa harekete geçti Tehlike ne kadar ciddi | 9 SORU 9 YANIT

Dünya'nın en büyük yanardağı Mauna Loa harekete geçti! Tehlike ne kadar ciddi? | 9 SORU 9 YANIT

#Mauna Loa Yanardağı
DOSYA | Diş beyazlatmak ne kadar güvenli

DOSYA | Diş beyazlatmak ne kadar güvenli?

#Diş Sağlığı