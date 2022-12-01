3 Aralık sürprizi... Merkel’in ekibini transfer etti

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Merkel’in bu alandaki önemli danışmanlarından, Üçüncü Endüstriyel Devrim konseptinin fikir babası olarak da kabul edilen Amerikalı yazar, ekonomist ve toplum kuramcısı Jeremy Rifkin de İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’ndaki vizyon toplantısında sunum yapacak.

ACEMOĞLU DA KONUŞACAK

“İkinci Yüzyıla Çağrı” başlıklı toplantıda sunum yapacak isimler arasında ABD’deki MIT’de ders verenProf. Dr. Daron Acemoğlu da yer alıyor. Acemoğlu’nun çalışma alanları arasında siyasal iktisat, ekonomik kalkınma, büyüme, teknolojik değişimler, gelir eşitsizliği ve çalışma ekonomisi bulunuyor. Chicago Merkez Bankası, Danimarka Yüksek Eğitim ve Bilim Bakanlığı, Dünya Bankası, Hutchins Verimlilik Ölçüm Merkezi, IMF ve OECD’ye proje danışmanlığı yapan Prof. Ufuk Akçiğit ile Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyeleri Prof. Hakan Kara ve Prof. Refet S. Gürkaynak da sunum yapacak konuşmacılar arasında yer alıyor. Toplantıda CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo da sunum yapacak.

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ORTAK AKIL KOALİSYONU

CHP kaynakları, Kılıçdaroğlu’nun sunum yapacak isimleri belirlerken dikkate aldığı kriterlerle ilgili “Genel Başkan’ın hedefi konuların uzmanları ile Türkiye’nin en büyük koalisyonunu oluşturmaktır. Bu birliktelik seçim sonrası oluşacak Türkiye’nin ortak akıl koalisyonunun bir simülasyonudur” açıklaması yaptılar.