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2'nci Kadir Şeker olayında 5 yıl hapis cezası

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#Eskişehir#Tolga Daşkıran#Kadına Şiddet
2nci Kadir Şeker olayında 5 yıl hapis cezası
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2023 16:41

Eskişehir'de, eşi ile kızını sokak ortasında bıçaklayan Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi’yi (62) engellemeye çalışırken bıçak kullandığı suçlamasıyla tutuklanıp, serbest bırakılan Tolga Daşkıran’ın (19) yargılanması tamamlandı. Savcının 'meşru savunma' hükümleri çerçevesinde beraat talebinde bulunduğu Daşkıran’a mahkeme heyeti 5 yıl hapis cezası verdi. Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi (63) ise iyi hal indirimli 12,5 yıl hapis cezası aldı.

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Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde, geçen yıl 5 Şubat'ta Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi, sokak ortasında eşi Shannaz Nazari ve kızı Nasimgül Ahmadi'yi bıçakla yaraladı. Bu sırada caddedeki Tolga Daşkıran (20) ve arkadaşı Hüseyin Şahin, kadınların çığlıklarını duyup, olaya müdahale etti. Şahin de yere düşürdüğü Ahmadi tarafından ayak bileğinden bıçaklandı. Tolga Daşkıran ise çıkan arbedede Ahmadi'yi bıçakla yaraladı. Gözaltına alınıp, tutuklanan Tolga Daşkıran, 3 gün sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Abdulkadir Ahmadi ise 6 gün sonra taburcu edilip, tutuklandı.

Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuksuzlar sanık Tol Daşkıran, Hüseyin Şahin katılırken, bir önceki duruşmada tahliye edilen Abdulkadir Ahmadi ise yer almadı. Mahkeme savcısı duruşmada verdiği mütalaada Tolga Daşkıran’ın 'meşru savunma' hükümleri çerçevesinde hareket ettiğini belirterek tüm suçlamalardan beraat talebinde bulundu.

2nci Kadir Şeker olayında 5 yıl hapis cezası

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MAHKEME 5 YILA HÜKMETTİ

Savunmaların ardından Eskişehir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanık Abdulkadir Ahmadi’ye eşini kasten öldürmeye teşebbüs suçundan iyi hal indirimiyle 12,5 yıl hapis cezası verdi. Ahmadi ayrıca kızı Nasimgül Ahmadi ve Hüseyin Şahin’e yönelik ‘kasten yaralama’ suçuna ilişkin 6 bin 740 lira adli para cezasına çarptırıldı.

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Abdulkadir Ahmadi’yi engellemeye çalışırken bıçak kullandığı suçlamasıyla tutuklanıp, serbest bırakılan Tolga Daşkıran’a ise ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan haksız tahrik ve iyi hal indirimleriyle 5 yıl hapis cezası verildi.

2nci Kadir Şeker olayında 5 yıl hapis cezası

‘BEKLEMEDİĞİMİZ KARAR ÇIKTI, İTİRAZ EDECEĞİZ’

Mahkemenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tolga Daşkıran’ın avukatı Serkan Muhammed İleli, savcılık mütalaasında 'meşru savunma' hükümleri çerçevesinde beraat talebinde bulunduğunu ancak mahkemenin 5 yıl hapis cezası verdiğini hatırlatarak, karara itiraz edeceklerini söyledi. Avukat İleli, “Tolga duruşma sonucunda, 5 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı. Savcılık mütalaası kapsamında meşru müdafaa kapsamında olduğunu değerlendirip beraatini istedi ama mahkeme böyle bir karar verdi. İstinaf hakkımız var. Üst mahkemeye taşıyacağız. Beklemediğimiz bir karardı. Biz beraat bekliyorduk. Biz de böyle bir karar beklemiyorduk. İtirazı istinafa gönderip, bekleyeceğiz” dedi.

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#Eskişehir#Tolga Daşkıran#Kadına Şiddet

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