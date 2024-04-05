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29 işçi hayatını kaybetmişti... Binanın mimarı konuştu: Projeyi ben çizdim, çıkış vardı hatırlıyorum

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#Beşiktaş#Gayrettepe#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2024 13:31

Beşiktaş'ta, 29 kişinin hayatını kaybettiği 'Masquerade' isimli gece kulübü yangının ardından binanın mimarlarından Mehmet Enver Horozoğlu konuştu. Binanın projesinin kendisinin çizdiğini belirten Horozoğolu, "1972 yılında çizdiğimizi hatırlıyorum. Direkt sinema salonu olarak çizildi. Üstte balkon vardı. Çıkışı vardı, tek giriş değildi. Çıkışı kapatmış olabilirler. Giriş çıkışı olmadan zaten belediyeden geçmezdi" dedi.

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Beşiktaş Gayrettepe'de 16 katlı binanın gece kulübü olarak kullanılan giriş katında yangın çıkmıştı. Yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Facianın meydana geldiği gece kulübünde inceleme devam ederken, binanın mimarı Zeki Öztekin’in yanında çalışan mimar Mehmet Enver Horozoğlu, projeyi kendisinin çizdiğini söyledi.

29 işçi hayatını kaybetmişti... Binanın mimarı konuştu: Projeyi ben çizdim, çıkış vardı hatırlıyorum

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 1971 yılında mezun olduktan sonra 1972’de binanın projesini çizdiğini ifade eden Horozoğlu, yangın sonrası binadaki son durumu görmeye geldi.

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29 işçi hayatını kaybetmişti... Binanın mimarı konuştu: Projeyi ben çizdim, çıkış vardı hatırlıyorum

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“ÇIKIŞ VARDI, BEN ÇİZDİM HATIRLIYORUM"

Horozoğlu, "Ben okulu 1971’de bitirdim. O esnada imzaları Zeki Öztekin atıyordu, ben onun yanında çalışıyordum. Biz burada bunun altını sinema olarak çizdik. 1972 yılında çizdiğimizi hatırlıyorum, eskiden bu inşaatlar iki senede ancak biterdi. Direkt sinema salonu olarak çizildi. Ben çizdim çünkü biliyorum. Üstte balkon vardı, o balkondan sinema makine dairesi falan.. Onları tamamen çizmiştim. Bundan sonra da Kasımpaşa’da bir sinema salonu çizdik. Sinema salonu olarak faaliyet gösterdi ama çok uzun sürmedi diye biliyorum. Yukarıda pasaj vardı, pasajdan iniş vardı ama bunun çıkışı vardı, tek giriş değildi. Çıkışı kapatmış olabilirler. Giriş çıkışı olmadan zaten belediyeden geçmezdi" dedi.

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29 işçi hayatını kaybetmişti... Binanın mimarı konuştu: Projeyi ben çizdim, çıkış vardı hatırlıyorum

“ÜZÜLDÜM"

Horozoğlu, "Emekliyim, yaşım 77, Zeki belki vefat etmiştir. Bakmak için geldim. Kiracım haber verdi, üzüldüm. Proje bende değil, bende olsaydı inceler bakardım. İmzayı Mimar Zeki Öztekin atıyordu, ben yanında çalışıyordum" dedi.

29 işçi hayatını kaybetmişti... Binanın mimarı konuştu: Projeyi ben çizdim, çıkış vardı hatırlıyorum

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#Beşiktaş#Gayrettepe#Yangın

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