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Gayrettepe'deki yangın faciasında hayatını kaybetmişti! 10 gün önce baba olmuş

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#Beşiktaş#Gayrettepe#Yangın Faciası
Gayrettepedeki yangın faciasında hayatını kaybetmişti 10 gün önce baba olmuş
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2024 15:37

İstanbul Gayrettepe'de gece kulübü yangınında hayatını kaybeden 29 kişiden elektrik teknisyeni Hüseyin Ak (21), memleketi Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde toprağa verildi. Hüseyin Ak'ın, 2 yıl önce evlendiği ve 10 gün önce de baba olduğu öğrenildi.

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Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak’ta, 2 Mart’ta, binanın eksi 1’inci katındaki Masquerade adlı gece kulübünde çıkan yangında ölen 29 kişiden Diyarbakırlı elektrik teknisyeni Hüseyin Ak'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Ak, getirildiği Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Kemertaş Mahallesi'nde toprağa verildi.

1 YILDIR İSTANBUL'DAYMIŞ

Hüseyin Ak'ın 2 yıl önce evlenip 1 yıl önce İstanbul'a yerleştiğini belirten babası Erol Ak, "Oğlum elektrik teknisyeniydi. Asansör işlerini yapıyordu. Onu çalışmaya çağırdılar. Çalıştığı yerde yangın çıkmış. Oğlum evliydi, 10 günlük çocuğu var. Ben çocuğumu kaybettim, başımız sağ olsun" diye konuştu.

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"ALLAH KİMSEYE BU ACIYI YAŞATMASIN"

Kuzeni Murat Ak ise sorumluların cezalandırılmasını isteyerek, "İş yerinin ihmali söz konusu. Kaçak bir yapıymış. Çocuk 21 yaşındaydı. Orada kaynak yapan kişi tarafından yangın çıkıyor. Orada zehirlenmeye maruz kalarak vefat ediyorlar. Başımız sağ olsun. Yeni baba olmuştu. Umarım sorumlular hakkında gereken işlemler yapılır. Bu acıyı Allah kimseye yaşatmasın" dedi.

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#Beşiktaş#Gayrettepe#Yangın Faciası

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