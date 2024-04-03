Yangın faciasında 29 kişi hayatını kaybetmişti... Kahreden detay ortaya çıktı! Son anlarında kız arkadaşını aramış

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Yangın, Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta dün saat 13.00 sıralarında 16 katlı binanın -1 katındaki 'Masquerade' adlı gece kulübünde çıktı. Tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama oldu. Patlamanın ardından gece kulübünü alevler sardı. O sırada kulüpte ve binada bulunanlar içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 29 kişi hayatını kaybetti.

İKİ SAVCI İNCELEME YAPTI

Sabah saatlerinde polis ekipleri yangının çıktığı sokakta önlem aldı. İki Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri, yangının çıktığı gece kulübüne gelerek yaklaşık 1 saat inceleme yaptı.

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"DUMANDAN BOĞULUYORUM"

İstanbul Beşiktaş Gayrettepe’de 29 kişinin öldüğü yangında Erzincanlı Binali Çayır’ın da hayatını kaybedenler arasında olduğu açıklandı.

Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak’ta dün öğlen saatlerinde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Yangında hayatını kaybedenler arasında Erzincan Çağlayan Beldesi Mertekli köyü sakinlerinden Mehmet Çayır‘ın oğlu Binali Çayır’ın da olduğu açıklandı. Çayır’ın cenazesi Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi morgundan Pendik’te ikamet eden ailesine teslim edildi.

Yangında hayatını kaybeden Erzincanlı Binali Çayır, bugün Pendik Esenyalı Seyit Seyfi Cemevinden öğlen namazına müteakip cenazenin namazı kılındıktan sonra Erzincan Mertekli Köyü’ne uğurlanacak. Çayır, Erzincan’ın Mertekli köyünde perşembe günü toprağa verilecek.

Öte yandan Binali Çayır'ın yangın sırasında kız arkadaşını arayarak, "dumandan boğuluyorum" dediği ortaya çıktı.

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GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI: 3 ÇOCUĞU VARDI

Beşiktaş’ta tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında yer alan 3 çocuk babası Emrah Demiroğlu (40) için Tuzla Ortamahalle Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Emrah Demiroğlu’nun ailesi, akrabaları ve yakınları katıldı. Demiroğlu’nun acılı eşi ve annesi fenalık geçirirken, gözyaşlarına boğulan babası ise ayakta durmakta güçlük çekti. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Demiroğlu, Orhanlı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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Emrah Demiroğlu’nun amcası Remzi Demiroğlu, “Bir eğlence yerinde 50 metrekarelik yerde 30-35 eleman çalıştırılırsa sonuç bu olur. Çünkü orda kaynak, alüminyum, tiner hepsi bir arada. Bayrama yetiştirilmek üzere sıkıştırılırsa bu olur. 3 ufak çocuğu vardı” diye konuştu.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Çıkan yangında hayatını kaybedenler belli oldu. Hayatını kaybedenlerin isimleri şöyle;

Kadir Orhanoğlu, Ahmet Uzun, Ahmet Kartal, Barış Güngör, Fahrettin Korkut, Kardeşi Musa Korkut, Atanur Aladağ, Mehmet Okumuş, Özkan Baş, Efe Demir, Gökay Tevlek (Dj), Gökhan Yıldırım, Adem Özçelik, Gökhan Akbulut, Alparslan Salih Derelioğlu, Sinan Yılmaz, Ahmet Mehduş, Ramazan Altan, Shır Agha Bigzade, Şivan Dolu, Hüseyin Ak, Muhammed Ali Yıldırım, Ahmet Sever, Barış Güngör, Emrah Demiroğlu, Cengiz Aksoy, Binali Çayır, Yılmaz Kıhrı ve Akın Kıhrı.

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TÜP PATLASIYLA ELYAF MALZEMELER TUTUŞTU

İtfaiye kaynaklarından edinilen bilgiye göre; gece kulübünde, ses yalıtımı ve dekor tadilatı çalışmalarında kaynak işlemi yapıldığı sırada yaşanan tüp patlamasıyla elyaf malzemelerin tutuştuğu belirtilmişti. Patlamanın ise yangın sonrası görüntülerde girişte görülen oksijen tüplerinden kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

İLK RUHSAT 1987'DE ALINDI

Kapasitesinin bin 400 kişi olduğu ve haftada 5 bin kişiye hizmet verebildiği öğrenilen gece kulübünün, son etkinliği 9 Mart tarihinde düzenlendi. Etkinliğin ardından tatile girerek tadilata başladı. İlk ruhsat tarihi 1987 olan kulübün eski bir yapının alt katında hizmet veriyor olması sebebiyle süreç içerisinde çok kez tadilat yaptırdığı biliniyor. Bundan önceki son kapsamlı tadilatın ise 2018 yılında yaptırılarak ruhsatının yenilendiği belirlendi.