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Son dakika haberi: İstanbul Gayrettepe'de yangın faciası! Ünlü gece kulübü yangınında 29 kişi hayatını kaybetti... 9 kişi gözaltına alındı

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#İstanbul#Gayrettepe#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2024 16:45

İstanbul Gayrettepe’de 16 katlı binanın gece kulübü olarak kullanılan giriş katında yangın çıktı. Olay yerinde son dakika gelişmeleri devam ediyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Korkunç yangında 29 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yangına ilişkin iş yeri sahipleri ve sorumlu müdürle birlikte toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "Tadilat yapılıyormuş. Tadilat dolayısıyla da çalışanlar hayatını kaybetti ve yaralandı" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangınla ilgili İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı telefonla arayarak bilgi aldı. Öte yandan itfaiye kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yangında tüp patlamasıyla tadilatta kullanılan elyaf malzemelerin tutuştuğu, oluşan duman nedeniyle içeridekilerin çoğunun zehirlenerek hayatını kaybettiği belirtildi.

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Yangın, Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 13.00 sıralarında 16 katlı binanın -1 katındaki Masquerade adlı gece kulübünde çıktı. Tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama oldu. Patlamanın ardından gece kulübünü alevler sardı.

O sırada kulüpte ve binada bulunanlar içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

Son dakika haberi: İstanbul Gayrettepede yangın faciası Ünlü gece kulübü yangınında 29 kişi hayatını kaybetti... 9 kişi gözaltına alındı

CAN KAYBI 29'A YÜKSELDİ

Korkunç yangında 29 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yangında can kaybı maalesef 29'a yükseldi. Olay yerine 32 adet ambulans ve 1 UMKE timi görevlendirilmiştir. Acı kayıplarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

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YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BELLİ OLDU

İtfaiye kaynaklarından edinilen bilgiye göre; gece kulübünde, ses yalıtımı ve dekor tadilatı çalışmalarında kaynak işlemi yapıldığı sırada yaşanan tüp patlamasıyla elyaf malzemelerin tutuştuğu belirtildi. Mekanın tek kapısı olduğu öğrenilirken içeride mahsur kalanlardan çoğunun dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirtildi.  

Son dakika haberi: İstanbul Gayrettepede yangın faciası Ünlü gece kulübü yangınında 29 kişi hayatını kaybetti... 9 kişi gözaltına alındı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, OLAYLA İLGİLİ BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Gayrettepe'de 29 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı telefonla arayarak bilgi aldı.

"HAYATINI KAYBEDENLER TADİLAT İÇİN ÇALIŞANLAR"

İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı. Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Gül, "Hepimizin başı sağ olsun. Kimlikleri henüz belli değil. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış sebebi belli değil. Binanın altında diskotek olarak kullanılan bir mekan. Tadilat yapılıyormuş. Tadilat dolayısıyla da çalışanlar hayatını kaybetti ve yaralandı. Olay yerinde polis sağlık ve itfaiye ekiplerimiz ilk andan itibaren müdahale ettiler. Yaralıların tedavileri, hastanelerimizde devam ediyor. Bu gece kulübünün 1987'de aldığı bir ruhsat var. 2018 yılında da ruhsat yenilenmiş" dedi.

Son dakika haberi: İstanbul Gayrettepede yangın faciası Ünlü gece kulübü yangınında 29 kişi hayatını kaybetti... 9 kişi gözaltına alındı

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gayrettepe'deki yangına ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Beşiktaş Gayrettepe’de meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz."

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2 MÜLKİYE MÜFETTİĞİ GÖREVLENDİRİLDİ

Öte yandan Bakan Yerlikaya, bir açıklama daha yaparak "İstanbul Beşiktaş Gayrettepe’de meydana gelen yangınla ilgili olarak idari soruşturma başlatılmış, 2 Mülkiye Müfettişimiz görevlendirilmiştir. Müfettişlerimiz olay yerine hareket etmiştir." dedi.

Son dakika haberi: İstanbul Gayrettepede yangın faciası Ünlü gece kulübü yangınında 29 kişi hayatını kaybetti... 9 kişi gözaltına alındı

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9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangınla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını ve 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini açıkladı.

Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri sahipleri Mehmet Menduh C. ve Şahzade Ş. ile sorumlu müdür İsmet Ş., işletme müdürü Arda Arman P. ve iş yeri muhasebecisi Salim A., tadilat ile ilgili metal işleri sorumlusu Kahraman E., metal işleri firma sahibi Çağatay A., mobilyacı Ercan E. ve iş yeri ortağı Fatma D. olmak üzere toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.

YANGINDA ÖLEN 29 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Çıkan yangında hayatını kaybedenler belli oldu. Hayatını kaybedenlerin isimleri şöyle;

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Kadir Orhanoğlu, Ahmet Uzun, Ahmet Kartal, Barış Güngör, Fahrettin Korkut, Kardeşi Musa Korkut, Atanur Aladağ, Mehmet Okumuş, Özkan Baş, Efe Demir, Gökay Tevlek (Dj), Gökhan Yıldırım, Adem Özçelik, Gökhan Akbulut, Alparslan Salih Derelioğlu, Sinan Yılmaz, Ahmet Mehduş, Ramazan Altan, Shır Agha Bigzade, Şivan Dolu, Hüseyin Ak, Muhammed Ali Yıldırım, Ahmet Sever, Barış Güngör, Emrah Demiroğlu, Cengiz Aksoy, Binali Çayır, Yılmaz Kıhrı ve Akın Kıhrı.

Yangında ölen çalışanlardan Kadir Orhanoğlu'nun 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, Atanur Aladağ'ın aşçı olduğu belirtildi. Ayrıca baba oğul olan Yılmaz Kıhrı ve Akin Kıhrı'nın tadilatta kaynak ustası olarak çalıştığı belirtildi.

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Son dakika haberi: İstanbul Gayrettepede yangın faciası Ünlü gece kulübü yangınında 29 kişi hayatını kaybetti... 9 kişi gözaltına alındı

Yangında hayatını kaybeden Atanur Aladağ

Son dakika haberi: İstanbul Gayrettepede yangın faciası Ünlü gece kulübü yangınında 29 kişi hayatını kaybetti... 9 kişi gözaltına alındı

Hayatını kaybeden Yılmaz Kıhrı

Son dakika haberi: İstanbul Gayrettepede yangın faciası Ünlü gece kulübü yangınında 29 kişi hayatını kaybetti... 9 kişi gözaltına alındı

Hayatını kaybeden Akin Kıhrı

Hayatını kaybeden 13 kişinin cansız bedeni Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi morguna getirildi. Ölenlerin acı haberini alan yakınları hastane bahçesine geldi. Bekleyen aile yakınlarından bazıları sinir krizi geçirdi. Adli Tıp Kurumu'nun önünün çok yoğun olduğu görüldü.

Son dakika haberi: İstanbul Gayrettepede yangın faciası Ünlü gece kulübü yangınında 29 kişi hayatını kaybetti... 9 kişi gözaltına alındı

3 BAŞMÜFETTİŞ VE 2 İŞ MÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Gayrettepe'de meydana gelen yangını araştırmak üzere Bakanlığımıza bağlı 3 Başmüfettiş ve 2 İş Müfettişi görevlendirilmiştir. Bakanlığımız olarak süreci yakından takip ediyoruz. Bakanlığımız olarak süreci yakından takip ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi. 

GECE KULÜBÜNÜ ALEVLERİN SARDIĞI İLK ANLAR

16 katlı binayı alevlerin sardığı ilk anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Son dakika haberi: İstanbul Gayrettepede yangın faciası Ünlü gece kulübü yangınında 29 kişi hayatını kaybetti... 9 kişi gözaltına alındı

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#İstanbul#Gayrettepe#Yangın

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