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İstanbul'daki yangın faciasını görgü tanıkları anlattı: 'Otoparktan sürünerek çıktık'

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#Gayrettepe#Gece Kulübü#Yangın Faciası
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2024 16:35

İstanbul Gayrettepe'deki yangın faciasında 29 kişi hayatını kaybetti. Görgü tanıkları dehşet anlarını anlattı. Ümit Gültekin, "Yangının çıktığı binanın yanındaki otoparkta araçlarımızı çıkarmak için gittiğimizde, otopark tamamen dumanlar altındaydı. Kurtarabildiğimiz araçları kurtardık, Yoğun duman etkisiyle öksürerek ve sürünerek çıkabildik otoparktan. Biz de mahsur kalacaktık ama çıkabildik" ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş Gayrettepe'deki 16 katlı binanın zemin katında bulunan gece kulübünde, 29 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıkış anlarını görenler, yaşananları anlattı.

Hikmet Baykuş, "Gece kulübünün gündüz hazırlıkları bu saatlerde başlıyordu. İçeride belli bir kısım çalışanlar ile tadilat için gelenlerin olduğunu duyduk. Çıkan bir yaralıdan duyduğumuza göre içerideki diğer arkadaşların da hepsinin öldüğünü söylüyor. Detaylı bir bilgi yok. Çalışma sırasında kaynaktan ya da hazırlık yaparken ocaktan gaz sızıntısından diyorlar ama o da net değil." dedi.

İstanbuldaki yangın faciasını görgü tanıkları anlattı: Otoparktan sürünerek çıktık

"OTOPARKTAN SÜRÜNEREK ÇIKABİLDİK"

Ümit Gültekin, "Yangının çıktığı binanın yanındaki otoparkta bizim kurum araçlarımız vardı. Onları çıkarmak için gittiğimizde, daha itfaiye gelmemişti. Otopark tamamen dumanlar altındaydı. Kurtarabildiğimiz araçları kurtardık, bazıları içeride kaldı. Yoğun duman etkisiyle öksürerek ve sürünerek çıkabildik otoparktan. Yangının olduğu yere gittiğimizde alevler 4'üncü katlara doğru çıkmaya başladı. Gece kulübünde çalışma vardı. Çalışanlar da içeride mahsur kaldı. Biz de kalacaktık ama çıkabildik" diye konuştu.

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#Gayrettepe#Gece Kulübü#Yangın Faciası

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