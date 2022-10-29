'29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun Türkiye... Cumhuriyetimiz 99 yaşında

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Büyük Önder Atatürk, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in kabul edildiği TBMM oturumunda, “Türkiye Cumhuriyeti cihanda işgal ettiği mevkiye layık olduğunu başaracağı işlerle ispat edecektir. Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır” sözleriyle yeni rejime inancını vurgulamıştı. 100’üncü yılın arifesindeki kutlama programları da Atatürk’ün öngörüsüne uygun planlandı.

99’UNCU YILA ARMAĞAN

Başkentte resmi kutlama programı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının sabah Anıtkabir’i ziyaretiyle başlayacak. Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakıp Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayacak olan Cumhurbaşkanı, daha sonra Beştepe’de Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul edecek. Erdoğan Ankara’daki programların ardından Bursa-Gemlik’e geçerek, Türkiye’nin 60 yıllık hayali olan yerli-milli ilk otomobil Togg’un banttan indirilmesi törenine katılacak.





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Ülkenin dört bir yanında halkın katılımıyla Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri gerçekleştirilecek. Hava gösterileri, su altında bayrak açma etkinliklerinin yanı sıra, birçok il ve ilçede fener alayları, atlı gösteriler, turnuvalar, sportif, kültürel etkinlikler vatandaşların katılımıyla yapılacak. Belediyeler, valilikler ve kaymakamlıklarca düzenlenen çok sayıda konserde milyonlarca vatandaş bayram coşkusunu yaşayacak.





Cumhuriyet’in 99’uncu yıldönümü için okullar bir gün önceden kutlama törenlerine başladı. Okullarda dün düzenlenen törenlerde öğrenciler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu şiirler ve şarkılarla yaşadı. Cumhuriyet Bayramı’nın bu yıl cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle anaokulundan lise düzeyine kadar tüm öğrenciler okullarında bayramdan bir gün önce düzenlenen törenlere katıldı. Ellerinde Türk bayrağı, gözlerinde neşeyle törenlere katılan öğrencilerin yanı sıra veliler de coşkuya ortak oldu. Okullarda Türkiye’nin birçok farklı yöresine ait halk oyunları gösterileri de yapıldı.

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24 METREKARE PASTA BAYRAK GUİNNESS’E GİRDİ

İstanbul Tuzla’da çocuklar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yıldönümüne özel, 100 parçadan oluşan 24 metrekarelik pastayı birleştirerek Türk bayrağı oluşturdu. Etkinlik kapsamında birleştirilen pasta, ‘Pastadan yapılan en büyük bayrak’ kategorisi ile Guinness Çocuk Rekoru Kitabı’ndaki yerini aldı.





Etkinlik sonrasında 4 bin parçaya bölünen pasta, öğrencilere ve vatandaşlara dağıtıldı. Programa Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile eşi Dr. Fatma Yazıcı, şefler, çocuklar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Guinness Rekorlar Kitabı'nda daha önce 10 metrekare yapılmış, biz 24 metrekare yaptık” diye konuştu.