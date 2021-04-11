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Gündem
Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN (Ankara), (DHA)
Haber Giriş: 11.04.2021 - 13:30 | Son Güncelleme:

25 yıllık hemşire koronavirüse yenildi

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25 yıllık hemşire koronavirüse yenildi

Ankara'da 25 yıllık hemşire 2 çocuk annesi Nurcan Doğan (46), koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Nurcan Doğan, 1 Nisan'da koronavirüse yakalandı. Evde karantinaya alınan Doğan, durumu ağırlaşınca 3 gün sonra Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Doğan, hastanenin Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

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25 yıllık hemşire Nurcan Doğan, bu sabaha karşı yaşam mücadelesini kaybetti. 2 çocuk annesi Doğan'ın cenazesi, belediyeye ait cenaze aracı ile hastane morgundan alınarak, helallik için görev yaptığı Hamdi Eriş Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada mesai arkadaşları, Nurcan Doğan dua edip, gözyaşı döktü. Doğan'ın cenazesi daha sonra Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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