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248. saatte kurtarılmıştı... ‘Mucize Aleyna’ya geçmiş olsun ziyareti

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#Recep Tayyip Erdoğan#Kahramanmaraş#Emine Erdoğan
248. saatte kurtarılmıştı... ‘Mucize Aleyna’ya geçmiş olsun ziyareti
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremin 248. saatinde enkazdan kurtarılan Aleyna Ölmez ile Ankara’da tedavi edilen diğer çocukları hastanede ziyaret etti.

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Kahramanmaraş’ta enkazdan 248 saat sonra çıkarılıp, ambulans uçakla Ankara’ya sevk edilen 17 yaşındaki Aleyna Ölmez’in tedavisi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi’nde sürüyor. Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Aleyna Ölmez’in sağlık durumu için “Beslenmesi tamamen normale geçti. Ameliyat geçirdiği için takibi devam ediyor ama morali de genel durumu da çok iyi. İnşallah servise çıkarmayı da planlıyoruz” demişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da dün depremin 248’inci saatinde enkaz altından sağ çıkarılan Aleyna Ölmez’i hastanede ziyaret etti. Erdoğan ayrıca enkazdan çıkarılan 5 çocuğu daha ziyaret edip sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

248. saatte kurtarılmıştı... ‘Mucize Aleyna’ya geçmiş olsun ziyareti

Cumhurbaşkanı’nın eşi Emine Erdoğan tedavi gören depremzede çocuklarla yakından ilgilendi.
248. saatte kurtarılmıştı... ‘Mucize Aleyna’ya geçmiş olsun ziyareti

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TELEFONLA ARAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce de 17 yaşındaki Aleyna Ölmez ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletmişti. Erdoğan’ın “Ağrın var mı kızım?” diye sorması üzerine Aleyna, “Çok hafif. Atlattım” yanıtını vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise “Elhamdülillah. Biliyorsun, hastaların duası makbuldür. Senin ismin de çok güzel. Cumhurbaşkanlığı’nda çalışma odamda senin bu isminle ‘Aleyna’ levhası var. İnşallah en yakın zamanda bir arada oluruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun kızım” demişti. Aleyna da “İnşallah. Çok teşekkür ederim her şey için” yanıtını vermişti.

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#Recep Tayyip Erdoğan#Kahramanmaraş#Emine Erdoğan

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