23 yıllık rekor

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Özellikle İstanbul’da rekor sıcaklık görüldü.

ŞİLE 44.1 DERECE

Dün saat 14.50'de İstanbul'da sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü ilçe 44.1 dereceyle Şile oldu. Sıcaklık Eyüpsultan'da 42.9, Çekmeköy’de 42.3 derece oldu. Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da bugüne kadar ölçülmüş en yüksek sıcaklık değeri 40.6 derece ile 13 Temmuz 2000 tarihinde kaydedilmişti.

Sıcak hava Ege Bölgesi’nde de etkili oldu. Aydın 42, İzmir, Muğla ve Manisa 41, Çanakkale ve Balıkesir 40 derece ile kavruldu. Şırnak’ın Cizre ilçesinde ise sıcaklık 50 dereceyi buldu.

SERİN YER ARANDI

Nem oranıyla birlikte hissedilen sıcaklık dayanılmaz derecelere ulaşınca vatandaşlar kendilerine serin yer aradı. Pek çok vatandaş ağaçlık alanlara giderek serinlemeye çalıştı. Bazıları ise deniz kenarlarını tercih etti. Sıcaktan etkilenen çocuklar ise su parklarını doldurdu.(DHA-İHA)

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EN SICAK GÜN YAŞANDI

El Nino etkisiyle artan hava sıcaklığı dün tüm yurdu kavurdu. İstanbul’da termometreler Şile’de 44.1’i,Çekmeköy, Eyüpsultan ve Pendik’te 40 derecenin üzerini gösterdi. Megakentte bugüne kadar ölçülmüş ve rekor kabul edilen en yüksek sıcaklık değeri 40.6 derece ile 13 Temmuz 2000 tarihinde kaydedilmişti.

BURSA’DA MEYDAN GÜVERCİNLERE KALDI

- BURSA’da vatandaşlar, Sıcak hava nedeniyle yapılan uyarıları dikkate alıp evlerinden çıkmayınca cadde ve sokaklar boş kaldı. Şehrin en işlek noktalarından biri olan Fomara Meydanı’nda az sayıda insan ile yalnızca güvercinlerin olduğu görüldü.