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GeriGündem 23 Nisan'da hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama
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Gündem
AA
Haber Giriş: 22.04.2021 - 13:08 | Son Güncelleme:

23 Nisan'da hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama

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23 Nisan'da hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama

Türkiye genelinde yarın yağış beklenmezken, havanın doğu ve kuzeybatı kesimlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu olması öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülkenin doğu kesimleri ile zamanla kuzeybatı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde yağış beklenmiyor.

Denizlerde de fırtına beklentisi bulunmuyor.

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