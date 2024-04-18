23 Nisan coşkusu başlıyor! Meclis üç gün çocukların

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TBMM, kuruluşunun 104’üncü yıldönümü dolayısıyla hafta sonundan itibaren 3 gün çocukları ağırlayacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde TBMM Yerleşkesi’ni çocuk bahçesine dönüştürecek 3 günlük program hazırladı. Meclis’in açılışının 104’üncü yıldönümü kutlamaları, 20 Nisan Cumartesi TBMM ön bahçedeki etkinliklerle başlayacak. Çocuk Bahçesi ve Bilim Şenliği alanı üç gün açık kalacak. Programa Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı da katılacak. Vagonlar halinde hazırlanan 23 Nisan ekspresiyle çocuklar üç gün boyunca yerleşkeyi gezebilecek. Çocuklar için hazırlanan program şöyle:

FİLMDEN KONSERE

- TBMM Halkla İlişkiler Binası’nda cumartesiden pazartesiye kadar 11.00 ile 14.00 saatleri arasında günde iki seans olarak çocuk filmleri gösterilecek.

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- 21 Nisan Pazar günü saat 20.00’de TBMM Şeref Merdivenleri’nde Milli Egemenlik Konseri düzenlenecek. Konserde 23 Nisan için özel olarak bestelenen bir marş koro eşliğinde ilk kez seslendirilecek.

- Pazar akşamı ayrıca saat 20.30’da ise tören alanında ışıklı, lazerli mapping gösterisi başlayacak.

BAŞARI ÖDÜLLERİ

- 22 Nisan Pazartesi TBMM Şeref Merdivenleri’nde saat 11.00’de Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca düzenlenen TBMM Kupası ve Milli Eğitim Bakanlığı’nca düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik temalı kompozisyon, şiir ve resim yarışmaları ile TÜBİTAK yarışmalarında başarılı olan çocukların katılımıyla ödül törenleri yapılacak.

- Pazartesi saat 13.00’te Meclis Başkanı Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu’nda dünya çocuklarını kabul edecek.

- Çocuklar aynı gün saat 14.00’de TBMM Genel Kurulu’nda çocuk özel oturumu yapacak. ◊ ANKARA