21 bin metrekare ağ çıkardılar! Hayalet ağ avcıları

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‘Hayalet ağ’ kavramı kopma ve yırtılma gibi nedenlerden dolayı göl, akarsu ve denizlerde kaybolan balıkçı ağları için kullanılıyor. Hayalet ağlar deniz, akarsu ve göllerde yaşayan canlılar için büyük bir tehlike oluşturuyor. Araştırmalara göre 100 metrekarelik bir hayalet ağ tamamen parçalanana kadar 300’den fazla deniz canlısının ölümüne neden oluyor. Hayalet ağların bertaraf edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalardan biri de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün işbirliğiyle 2 yıl önce başlatıldı. Marmara ve Ege Denizi’nde faaliyet gösteren 170 balıkçı ile görüşme yapılarak kaybolan ağların yerleri tespit edildi. Daha sonra profesyonel bir ekip tarafından toplam 32 kez dalış yapılarak 14 bin 500 metrekarelik alan tarandı. Bu çalışmalar sonucunda Marmara ve Ege Denizi’nden toplam 21 bin 200 metrekare hayalet ağ çıkartıldı.

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‘ÖLÜM TUZAĞINA DÖNÜŞÜYOR’

Hayalet ağların deniz canlıları için büyük bir tehdit oluşturduğunu söyleyen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden Prof. Dr. Adnan Ayaz, “Hayalet ağlar deniz canlıları için adeta birer ölüm tuzağına dönüşüyor” diyor:



