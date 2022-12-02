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21 bin metrekare ağ çıkardılar! Hayalet ağ avcıları

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#Hayalet Ağ#Balıkçı#Deniz
21 bin metrekare ağ çıkardılar Hayalet ağ avcıları
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2022 07:00

Marmara ve Ege’nin temizlenmesi projesi kapsamında denizin dibinden toplam 21 bin 200 metrekare hayalet ağ çıkartıldı.

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‘Hayalet ağ’ kavramı kopma ve yırtılma gibi nedenlerden dolayı göl, akarsu ve denizlerde kaybolan balıkçı ağları için kullanılıyor. Hayalet ağlar deniz, akarsu ve göllerde yaşayan canlılar için büyük bir tehlike oluşturuyor. Araştırmalara göre 100 metrekarelik bir hayalet ağ tamamen parçalanana kadar 300’den fazla deniz canlısının ölümüne neden oluyor. Hayalet ağların bertaraf edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalardan biri de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün işbirliğiyle 2 yıl önce başlatıldı. Marmara ve Ege Denizi’nde faaliyet gösteren 170 balıkçı ile görüşme yapılarak kaybolan ağların yerleri tespit edildi. Daha sonra profesyonel bir ekip tarafından toplam 32 kez dalış yapılarak 14 bin 500 metrekarelik alan tarandı. Bu çalışmalar sonucunda Marmara ve Ege Denizi’nden toplam 21 bin 200 metrekare hayalet ağ çıkartıldı.

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‘ÖLÜM TUZAĞINA DÖNÜŞÜYOR’

Hayalet ağların deniz canlıları için büyük bir tehdit oluşturduğunu söyleyen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden Prof. Dr. Adnan Ayaz, “Hayalet ağlar deniz canlıları için adeta birer ölüm tuzağına dönüşüyor” diyor:

21 bin metrekare ağ çıkardılar Hayalet ağ avcıları


“Bir Hayalet ağ denize düştüğünde 1 yıla kadar balık avlamaya devam ediyor. Denizin dibine çöktüğünde ise yengeç ve ıstakoz gibi kabuklu canlılar için tehlike oluşturuyor. Hayalet ağların temizlenmesi için 3 yıllık bir proje başlattık. Yüksek lisans, doktora öğrencileri ve hocalarımızdan oluşan bir dalış ekibimiz var. Dalış yaparak hayalet ağları çıkartıyoruz. Hayalet ağlar konusunda bilinçlendirme yapmamız lazım. Örneğin riskli bölgelere ağ atmamaları yönünde balıkçıları ikna etmeliyiz. Ayrıca hayalet ağ sorununu çözmek için balıkçılıkta derinlik düzenlemesi yapılabilir. Örneğin Avrupa’nın bazı bölgelerinde belli bir derinlikten sonra ağ kullanımına izin verilmiyor.”

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#Hayalet Ağ#Balıkçı#Deniz

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