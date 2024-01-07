2024’üncü vaftiz sevinci... Denizde Ayin ve Haç çıkarma töreni yapıldı

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Rum Patrikhanesi’ndeki tören için hazırlıklar haftalar öncesinden başladı. Patrikhane içindeki Aya Yorgi Kilisesi’nde Patrik Bartholomeos’un yönettiği ayinde dualar okundu. Törende Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Giorgos Kotsiras’ın yanı sıra Syriza Lideri Stefanos Kaselakis ve PASOK Genel Başkanı Nikos Androulakis de hazır bulundu.

DEDEAĞAÇ’TAN KONUK

Ayinin ardından Bartholomeos ve konuklar toplu halde Fener Sahili’ne yürüdü. Bartholomeos burada dua okuduktan sonra elindeki haçı Haliç’e attı. Haçı çıkarmak için 50’den fazla kişi Haliç’in sularına atladı. Haçı çıkaran ise Dedeağaç’tan ayin için gelen Kostas Kipros oldu.

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Kipros, “Çok mutluyum ve herkes için de en iyisini diliyorum. Bugün haçı çıkarmak için denize dalmaya karar verdim. Şanslı günümdeydim ve haçı çıkardım. Çok mutluyum” dedi. Tören sırasında Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik tekneleri Haliç’te önlem aldı.

MODA’DA 69 YIL SONRA

Balat’taki tören Samatya, Yeşilköy, Büyükada ve Moda’da da yapıldı. Kadıköy’deki 118 yıllık Ayia Triada Ortodoks Kilisesi’nde ise 69 yıl sonra ilk dez denize haç atma töreni düzenlendi. Haçı denizden çıkarmayı başaran Aykun Karudyan oldu.