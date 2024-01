2024’ü umutla karşıladık

Haberin Devamı

2024'e ilk merhaba diyenler Pasifik ülkeleri Samoa, Kiribat ve Filipinler oldu. Onları takip eden Yeni Zelanda’da ise kutlamaların merkezi ülkenin en büyük şehri Auckland’dı. Binlerce kişi yağmura rağmen kutlamaların ve havai fişek gösterilerinin yapılacağı Sky Tower’ın önünde geri sayım için toplandı. 328 metrelik Sky Tower’ın tepesine kurulan dijital ekranda 10’dan geri sayarak 2023’e veda edildi.

“Yılbaşının başkenti” olarak nitelendirilen Avustralya’da Sidney şehrinde de bir milyondan fazla kişi, büyük havai fişek gösterisini izlemek için Opera Binası önüne akın etti. Her yıl dünya çapında yaklaşık 400 milyon kişi tarafından izlenen gösteride en iyi manzarayı yakalamak isteyen pek çok kişi, Liman Köprüsü boyunca sabahtan itibaren kamp yaptı. Yetkililer, Sidney genelinde her zamankinden daha fazla polisin görevlendirildiğini açıkladı.

ABD VE AVRUPA’DA SIKI GÜVENLİK

- ÖZELLİKLE Gazze’de devam eden savaşın gölgesinde gerçekleşen yeni yıl kutlamalarında ABD ve Avrupa’nın çeşitli kentlerinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. ABD’de kutlamaların geleneksel adresi New York kentinin Times Meydanı olurken, Belediye Başkanı Eric Adams, on binlerce insanın katılması beklenen etkinlikler için güvenlik önlemlerini sıkılaştırdıklarını açıkladı. Gazze savaşı nedeniyle hemen her gün protestolara sahne olan kentte olası gösterileri önlemek amacıyla partinin yapılacağı bölgede güvenlik çemberi genişletilerek tampon bölge oluşturuldu. Güvenlik amacıyla atlı polisler ve helikopterler de görevlendirildi.

PARİS’TE 6 BİN GÖREVLİ

- Fransa’nın başkenti Paris’te de yaklaşık 1.5 milyon kişinin katılması beklenen kutlamalar için geniş güvenlik önlemleri alındı. Ülke genelinde 90 bin, Paris’te ise 6 bin polis görevlendirildi. Fransa İçişleri Bakanı Gerard Dermanin, ülke genelinde binlerce itfaiyeci ve ayrıca 5 bin askerin de görevli olacağını açıkladı. Almanya’nın başkenti Berlin’de de yaklaşık 6 bin polis görevlendirildi. Noel öncesi Köln Katedrali’ne saldırı ihbarıyla alarma geçilen Köln kentinde de güvenlik güçlerinin şehir merkezinde hafif makineli tüfeklerle devriye gezeceği belirtildi.

