‘2023’e kadar erken seçim görmüyorum’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, erken seçim tartışmalarına ilişkin, “Muhalefetten herhangi bir Genel Başkan çıkıp ‘biz erken seçim istiyoruz’ demedi” dedi. Akşener, önceki akşam konuk olduğu Bir Ülke Bir Kent YouTube kanalında özetle şu açıklamaları yaptı: “31 Mart yerel seçimler teklifini CHP’ye biz götürdük. Bütün arkadaşlarımızın oybirliğiyle, bir arkadaşımız hariç, ‘CHP ile birlikte yerel seçimlere girmemiz lazım’ denildi. Muhalefetten herhangi bir genel başkan çıkıp ‘Biz erken seçim istiyoruz’ demedi. Ben Bahçeli’nin beyanatlarını okuyorum şaka gibi. Kendileri söylüyorlar, sonra kendileri hakaret ediyorlar. Benim öngörüm, 2023’e kadar ekonomi sebebiyle erken seçim görmüyorum. Niye biz seçim istemekle suçlanıyoruz onu da anlamış değiliz.

GÖRÜŞSEM GÖRÜŞTÜM DERİM

Sayın Erdoğan’a makamı gereği memleket masası çağrısında bulundum. HDP’nin çağrılıp çağrılmayacağı konusunda ben bir şey söylemedim. İlk önce Bahçeli ve arkadaşları çok çirkin şeyler söyledi. Bir televizyon programında ‘HDP’yi PKK’nın yanımda konumlandırıyoruz’ dedim. Bu bir tespitti ama kahir ekseriyet hakaret gibi görüyor.”