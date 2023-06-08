2023 YKS başvurularında rekor artış

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Aday öğrencilere tavsiyede bulunan Öğrenci Dekanı Serhat Butur, “2023 YKS başvuru sayılarında geçen yıla göre gözle görülür bir artış var. Başvurulardaki rekor artış rekabeti de artıracak” ifadelerini kullandı.

2023 YKS başvuru sayılarında geçen yıla göre gözle görülür bir artış olduğunu belirten Öğrenci Dekanı Serhat Butur, başvurulardaki rekor artışın rekabeti de artıracağını söyleyerek aday öğrencilere tavsiyede bulundu. Sınav öncesinde dinlenmenin önemine değinen Butur, “Bir gün öncesinde yoğun çalışmalardan kaçının ve kendinize zaman ayırın. Uyku düzeninizi koruyun ve sınav günü dinç olmanızı sağlayacak kadar uyuyun. Stresten uzak durmak için sakinleştirici aktiviteler yapın” dedi.

“BİLGİLERİNİZİ TAZELEYİN”

Sınava sayılı günler kala konuları hızlı şekilde gözden geçirmenin faydalı olacağını söyleyen İstanbul Beykent Üniversitesi Öğrenci Dekanı Serhat Butur, “Sınav öncesinde tüm konuları tekrar etmek yerine, daha önce çalıştığınız ve üzerinde iyice hâkim olduğunuz konulara odaklanın ve bilgilerinizi tazeleyin” şeklinde konuştu.

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Butur konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sınav öncesinde kendinizi motive etmeniz önemli. Hedeflerinizi göz önünde bulundurun ve başarıya olan inancınızı güçlendirin. Pozitif düşüncelerle kendinizi motive edin ve sınavda en iyi performansı sergileme konusunda kendinize güvenin. YKS'de daha önce çıkmış soruları tekrar gözden geçirin. Bu size sınav formatını hatırlatacak ve sınavda karşılaşabileceğiniz soru tiplerine aşinalık kazandıracaktır. Soru çözümünde daha hızlı ve doğru cevaplar vermenize yardımcı olabilir. Sınav günü heyecanınızı kontrol altında tutmak için ise zihinsel ve fiziksel rahatlama tekniklerini kullanabilirsiniz. Derin nefes almak, meditasyon yapmak, hafif egzersiz yapmak veya yürüyüşe çıkmak sakinleşmenize yardımcı olabilir.”

“ULAŞIMINIZI PLANLAYIN”

“Sınav günü için tüm hazırlıklarınızı önceden yapın” diyen Butur, “Sınav giriş belgenizi, kimlik kartınızı, kalemlerinizi ve diğer gereksinimlerinizi hazırlayın. Sınav merkezinin konumunu önceden kontrol edin ve ulaşımınızı planlayın. Bu şekilde sınav günü stresi minimize edebilirsiniz. Sınava gireceğiniz merkeze girerken cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazlarına izin verilmeyeceğini unutmayın” ifadelerini kullandı.