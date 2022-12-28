2022 yılında 1120 eser eve döndü

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Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, hem yurtiçinde hem de yurtdışında tarihi eser niteliğindeki kültür varlıklarının izini sürüp, envantere kazandırıyor. Daire Başkanlığı bünyesindeki Yurtdışı Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekiplerinin Emniyet ve jandarmanın desteğiyle yaptığı çalışmalar sonucu 2022 yılında Anadolu kökenli 1120 tarihi eserin Türkiye’ye iadesi sağlandı. Bu yıl getirilen 1120 eser ile 20 yılda yurtdışından iadesi sağlanan eser sayısı, 9 bin 42 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan 393 bin 544’ü 2022 yılında olmak üzere son 3 yılda yurtiçinde toplam 890 bin 158 kültür varlığı ve obje, yurtdışına kaçırılamadan ele geçirilerek müze müdürlüklerinde muhafaza altına alındı.





ABD’den getirilen Lucius Verus heykeli.

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BİNLERCE DELİL SUNULDU

Yurtdışı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürü Burcu Özdemir, Türkiye’den kaçırılmış eserlerin iadesi için dünya genelindeki müzelerin koleksiyonlarının, galerilerin satışlarının ve müzayedeevlerinin kataloglarının yakından takip edildiğini belirtti ve şu bilgileri verdi:

“Anadolu kökenli olduğu düşünülen eserler için akademisyenler ve müze uzmanları tarafından hazırlanan kapsamlı raporlar, delil niteliğindeki binlerce arşiv belgesi ve kriminolojik veriler incelenerek iade talepleri oluşturuldu. Bu talepler Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla ilgili ülkelerin yetkililerine iletildi.





Hollanda'dan evine getirilen Şile Bozgoca Cami kitabesi.

Kültür varlığı kaçakçılığının önlenmesi ve eserlerin köken ülkelere iadesinin sağlanması için Türkiye’nin ikili anlaşması bulunan ülke sayısı 2022 yılında Sırbistan, Ekvator ve İsviçre ile imzalanan anlaşmalarla 12’ye yükseldi. Kültür varlığı ticaretinin yapılabildiği ülkelerin, Türkiye gibi köken ülkelerle son derece şeffaf ve işbirliği halinde çalışması gerekiyor. Bu süreçlere olumlu katkıda bulunan ülkeler var. Son yıllarda ABD’nin savcılık bürolarıyla geliştirilen işbirlikleri, bu sürece çok olumlu katkılar vermekte. Biz bu tür yaklaşımları, kültür varlığı ticareti konusunda pazar oluşturan ülkelerden de bekliyoruz.”

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KAÇAKÇILARA GEÇİT VERİLMEDİ

Bu yıl tarihi eser kaçakçığıyla mücadele, ülke içinde de yoğun bir şekilde sürdürüldü. Yurtiçi Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürü Özgür Mehmet İrkin, Emniyet ile jandarma ekipleri ve bakanlığın teknik desteğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, 393 bin 544’ü 2022 yılında olmak üzere, son 3 yılda yurtiçinde toplam 890 bin 158 kültür varlığı ve objenin yurtdışına kaçırılamadan ele geçirilerek müze müdürlüklerinde muhafazaya alındığını aktardı.