2021’de 30 milyon aşı Türkiye’de

COVID-19 aşısını geliştiren, Alman biyoteknoloji firması BioNTech’in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Türkiye ile yapılan aşı anlaşmasının kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu belirterek, “Türkiye doğduğumuz ülke, anavatanımız. Kalbimizin olduğu yer. Türkiye’deki insanlara yardım edebilecek olmak bizim için büyük mutluluk” dedi.

MART SONUNA KADAR 4.5 MİLYON DOZ AŞI

Şahin, sözleşme göre ilk etapta bu yıl sonuna kadar 550 bin dozun Türkiye’ye gönderileceğini vurgulayarak, “30 milyon aşıyı 2021 sonuna kadar göndermeyi düşünüyoruz. Mart sonuna kadar 4.5 milyon aşı dozu planladık. 2021 sonuna kadar 30 milyonu Türkiye’ye yetiştirebiliriz” ifadelerini kullandı. İmkan olması ve Sağlık Bakanlığı’nın talep etmesi halinde daha fazla doz göndermek istediklerini anlatan Şahin, “Gelecek yıl 1 milyardan fazla doz üretmek istiyoruz. 80’den fazla ülkeye bu dozları dağıtmamız gerekiyor. Elimizde olduktan sonra Türkiye istediğinde vermek isteriz” diye konuştu.

Anlaşma nedeniyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya da teşekkür eden Şahin, “Anlaşmalar her zaman için kolay değil. Sorumluluk, kim taşıyacak, sınırlı mı sınırsız mı diye problemler vardı. Sayın Koca ile son günlerde 6 kez görüştük, beraber çözüm bulduk, o da sağ olsun yardımcı oldu. Sonunda anlaşmayı imzalayabildik” ifadesini kullandı.

SINIRLI SORUMLULUK NE DEMEK?

Sözleşmede yer alan sınırlı sorumluluk maddesine de açıklık getiren Uğur Şahin, şunları kaydetti: “Tüm anlaşmaları aynı hukuki standartlara göre yapıyoruz. Avrupa, ABD ve Japonya’da, her yerde aynı standartlar. Sınırlı sorumluluk şirketimizin ne kadar masraflara katılacağı konusunda. Belirli şartlar altında sadece kısmı mali sorumluluk alabiliyoruz. Örneğin, dava açıldığında firmanın iflasa gitmemesini güvence altına almakla ilgili. Çünkü meblağ çok yüksek ve bunu taşıyamayız. Bundan dolayı bir limit koymamız gerekiyor. Güvenli bir aşı ürettik. Bu, dava açılması konusunda güvende olduğumuz anlamına gelmiyor. Bunun için de belirli sınırlar lazım şirketi korumak için.”

Şahin ürettikleri aşının şu ana kadar 1.5 milyon kişiye yapıldığını belirterek şöyle devam etti, “Aşının yan etkisi nadir olarak alerji olabilir. Alerji ilk 30 dakikada olabiliyor. O yüzden aşı yapıldıktan sonra 30 dakika sağlık personelinin yanında bulunması gerekiyor. 50 bin kişide bir olabilir.”

Çin’den gelen aşıyı da değerlendiren Şahin, “Çin’den gelen aşı da etkili. Çin aşısı, BioNTech aşısı veya başka devletin aşısı diye sakınca olmasın. Mühim olan yeterince aşının Türkiye’de olması” dedi.