20 bin öğretmen atanacak... Mülakatta yeni uygulama

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MERAKLA beklenen yeni öğretmen atamasıyla ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den geldi. Dün bir basın açıklaması yapan Bakan Tekin, atama takviminin 20 Mayıs’ta duyurulacağını belirterek şu bilgileri verdi: “Pazartesi akşamı Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanımızın açıklamaları ışığında, Hazine ve Maliye Bakanımız ve ilgili ekonomi kurmaylarıyla son bir görüşme gerçekleştirdik. Ardından da elde edilen rakama göre Personel Genel Müdürlüğümüz branş dağılımlarına ilişkin simülasyonları yaptı. Cumhurbaşkanı’nın da talimatlarıyla 20 bin öğretmen atamasını kararlaştırdık.

İHTİYACA GÖRE BELİRLEDİK

Atama alanlarındaki 130’a yakın branşı ihtiyaçlarımız ve elimizdeki kadro miktarına göre belirledik. En çok atama yapılması planlanan beş alan; sınıf öğretmenliği 3 bin 263, özel eğitim 2 bin 499, rehberlik ve psikolojik danışmanlık bin 597, din kültürü ve ahlak bilgisi bin 594 ve İngilizce öğretmenliği 968 kişi olarak belirlendi. Bunlar tamamen Bakanlığın ve Personel Genel Müdürlüğü’nün tespit ettiği ilçe, il ve Türkiye bazlı ihtiyaç oranlarıyla, bize tahsis edilen kadronun arasında kurduğumuz orantıyla elde ettiğimiz rakamlar.”

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MÜLAKAT % 50 ETKİLİ

Bakan Tekin, öğretmen atamasında yapılacak mülakatla ilgili de şunları söyledi: “Deneme dersi gibi bir mülakatın gerekli olduğunu dile getirdim. Bunu yaparken de adalet ve güven kaygısı güden tüm arkadaşlarımızı bu konuda aldığımız tedbirleri bir kez daha okumaya davet ediyorum. Hiçbir arkadaşımızın hakkının yenmediği bir süreci yöneteceğiz. Halihazırda sadece mülakat notuyla atama gerçekleştiriliyor. Bugün itibarıyla yüzde 50 KPSS skoru ile mülakat puanının yüzde 50’sinin hesaplanacağı bir sürecin yürütülmesine ilişkin yönetmelik değişikliğini Resmi Gazete’ye göndereceğiz. 20 Mayıs’ta başvuru takvimi açıklandığında öğretmenlerimize detaylı bilgi vereceğiz.” Mevcut uygulamada adaylar KPSS puanı ile sıralanıyordu. Barajı geçenlerin arasından atama sayısının üç katı kadar aday mülakata çağrılıyordu. Mülakatta alınan puana göre de atama yapılıyordu. Mülakat puanı yüzde 100 etkiliydi. Yeni sistemde de üç katı aday çağrılacak. Ancak adaylar mülakata girdikten sonra puan hesaplamasında yüzde 50 mülakat, yüzde 50 KPSS başarısı değerlendirilecek. Yani mülakatın etkisi yüzde 50 oranında azalacak.

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YENİ MÜFREDATIN ASKI SÜRESİ UZADI

Bakan Tekin, 26 Nisan’da ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ isimli yeni müfredat taslağının askıya çıkarıldığını ve programla ilgili öneriler hakkında bir haftalık süre verildiğini hatırlatarak, “Geçtiğimiz cuma günü süre dolmuş olmasına rağmen yoğun bir öneri geldiği için süreyi uzatmıştık. Bu hafta cuma akşamı yani 10 Mayıs’ta mesai bitimine kadar sistemimizi açık tutacağız. 26 Nisan’dan itibaren edindiğimiz rakamlara göre; 1 milyon 542 bin defa program indirildi. Bu bir rekor. Ayrıca 63 bin 108 görüş bize ulaştırıldı. Genel anlamda çok ciddi bir katılımın olduğunu söylemek lazım” dedi.