2 üniversitede 22 kayıp acısı

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Akdeniz Üniversitesi’nden Adil Kadyrbekov, Nazar ve Ebru Erol kardeşler, Aslı Sümer, Pelin Aliye Günyaşar, Nur Aslan, Merve Nur Yıldız ve Ayeda Ercan, Hatay’da yaşamını yitirdi. Fatih Karalar, Ömer Taş, Mir Berke Mutlu, Adıyaman’da, İsmail Çakmak Gaziantep’te, Birol Bozkurt Kahramanmaraş’ta, Sıla Avcı ise Osmaniye’de hayata veda etti.



EGE’DEN 8 ÖĞRENCİ



Ege Üniversitesi’nden ise 8 öğrenci, Hatay ve Kahramanmaraş’ta hayatını kaybetti. Kahramanmaraş’ta Ayşe Nil Bilmen, Ahmet Buğra Taş, Berke Ekiztaş, Hacı Mehmet Alagöz; Hatay’da ise Sabahat Kavas, Eren Rende, Berkay Buru ve İbrahim Ekenek deprem kurbanı oldu.



