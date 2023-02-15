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2 üniversitede 22 kayıp acısı

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#Kahramanmaraş#Deprem#Kayıp
2 üniversitede 22 kayıp acısı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2023 07:00

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, yarıyıl tatili için memleketlerinde bulunan üniversite öğrencilerinden de acı haberler geliyor. Akdeniz ve Ege üniversitelerinden toplam 22 öğrenci hayatını kaybetti.

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Akdeniz Üniversitesi’nden Adil Kadyrbekov, Nazar ve Ebru Erol kardeşler, Aslı Sümer, Pelin Aliye Günyaşar, Nur Aslan, Merve Nur Yıldız ve Ayeda Ercan, Hatay’da yaşamını yitirdi. Fatih Karalar, Ömer Taş, Mir Berke Mutlu, Adıyaman’da, İsmail Çakmak Gaziantep’te, Birol Bozkurt Kahramanmaraş’ta, Sıla Avcı ise Osmaniye’de hayata veda etti.

EGE’DEN 8 ÖĞRENCİ

Ege Üniversitesi’nden ise 8 öğrenci, Hatay ve Kahramanmaraş’ta hayatını kaybetti. Kahramanmaraş’ta Ayşe Nil Bilmen, Ahmet Buğra Taş, Berke Ekiztaş, Hacı Mehmet Alagöz; Hatay’da ise Sabahat Kavas, Eren Rende, Berkay Buru ve İbrahim Ekenek deprem kurbanı oldu.

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#Kahramanmaraş#Deprem#Kayıp

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