2 Michelin yıldızlı şef Ciccio Sultano: Sumağınıza bayılıyorum

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın işbirliğinde düzenlenen GastroANTEP Kültür Yolu Festivali binlerce kişinin katılımıyla devam ediyor. Festival Park’ta düzenlenen etkinlikler dünyanın gastronomi yıldızlarını ağırlıyor.Bu yıl 5’incisi yapılan GastroANTEP’in yeniliklerinden biri olan yabancı şeflerin workshopları ise, festivali uluslararası seviyeye çekiyor.

‘AKDENİZ BİR MİLLETTİR’

Festivalin ikinci gününde 2 Michelin yıldızlı ve dünya çapında ünlü şef Ciccio Sultano (Franco Sultano) sahnedeydi ve yerel otlarla tatlandırılmış soğan yahnili kömürde tuna balığı pişirdi. Şefin bu yemeğinde sumak, taze kekik, soğan gibi Antepli tatlar, tıpkı kebap gibi kömür ateşinde pişiriliyor. Katılımcılar, şefin tabağının tadına bakarken biz de kendisiyle bir söyleşi yaptık. Sultano, Türkiye’ye yabancı değil. Geçtiğimiz yıllarda bir otel zincirinin İstanbul ve Bodrum’daki restoranlarına danışmanlık veren ve 1.5 yıllık süreçte en az 15 kez ülkemize gelen Sultano, “Gastronomi kültürü Mezopotamya’da doğdu. Gelenekleriniz bu kültürle dolu, buradaki büyü bu!Akdeniz bir millettir. Bayılıyorum Gaziantep’in sumağına, buradan bol bol sumak alacağım. Çok hassas ve dengeli bir tadı var” diyor.

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‘SULTANO’ MALTA’DAN

Ciccio (Franco) Sultano’nun kökleri Sicilyalı ve hatta Malta’ya da uzanıyormuş, Sultano soyadının da oradan geldiğini söylüyor.