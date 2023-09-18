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2 Michelin yıldızlı şef Ciccio Sultano: Sumağınıza bayılıyorum

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#Gastroantep#Ciccio Sultano#Sumak
2 Michelin yıldızlı şef Ciccio Sultano: Sumağınıza bayılıyorum
Gülay Barbaros Altan
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2023 07:00

GastroANTEP Kültür Yolu Festivali’nin ikinci gününde dünyanın dört yanından gelen şeflerin ‘workshop’ları ilgiyle izlendi. 2 Michelin yıldızlı İtalyan Şef Ciccio Sultano, mangalda bol sumaklı tuna balığı pişirdi.

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın işbirliğinde düzenlenen GastroANTEP Kültür Yolu Festivali binlerce kişinin katılımıyla devam ediyor. Festival Park’ta düzenlenen etkinlikler dünyanın gastronomi yıldızlarını ağırlıyor.Bu yıl 5’incisi yapılan GastroANTEP’in yeniliklerinden biri olan yabancı şeflerin workshopları ise, festivali uluslararası seviyeye çekiyor.

2 Michelin yıldızlı şef Ciccio Sultano: Sumağınıza bayılıyorum

‘AKDENİZ BİR MİLLETTİR’

Festivalin ikinci gününde 2 Michelin yıldızlı ve dünya çapında ünlü şef Ciccio Sultano (Franco Sultano) sahnedeydi ve yerel otlarla tatlandırılmış soğan yahnili kömürde tuna balığı pişirdi. Şefin bu yemeğinde sumak, taze kekik, soğan gibi Antepli tatlar, tıpkı kebap gibi kömür ateşinde pişiriliyor. Katılımcılar, şefin tabağının tadına bakarken biz de kendisiyle bir söyleşi yaptık. Sultano, Türkiye’ye yabancı değil. Geçtiğimiz yıllarda bir otel zincirinin İstanbul ve Bodrum’daki restoranlarına danışmanlık veren ve 1.5 yıllık süreçte en az 15 kez ülkemize gelen Sultano, “Gastronomi kültürü Mezopotamya’da doğdu. Gelenekleriniz bu kültürle dolu, buradaki büyü bu!Akdeniz bir millettir. Bayılıyorum Gaziantep’in sumağına, buradan bol bol sumak alacağım. Çok hassas ve dengeli bir tadı var” diyor.

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2 Michelin yıldızlı şef Ciccio Sultano: Sumağınıza bayılıyorum

‘SULTANO’ MALTA’DAN

Ciccio (Franco) Sultano’nun kökleri Sicilyalı ve hatta Malta’ya da uzanıyormuş, Sultano soyadının da oradan geldiğini söylüyor.

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#Gastroantep#Ciccio Sultano#Sumak

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