18 yıldır kızını göremeyen babanın çığlığı... İlayda 5 yaşındayken kayboldu

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İzmir Buca’da oturan Saim (47)-Bedriye Taşçı (50) çifti, 9 Nisan 2006’da ailece piknik alanına gitti. Gün boyunca piknik yapan, oyunlar oynayan Taşçı Ailesi, akşam saatlerinde eve dönmek üzere hazırlık yaptığı sırada, o zaman 5 yaşında olan kızları İlayda’nın olmadığını fark etti. Kendi çabalarıyla arama yapan çifte, jandarma ekipleri de destek oldu. Yol üzerindeki güvenlik kameralarının kayıtlarına bakılırken, köpeklerle piknik alanında günlerce arama yapıldı. Çok sayıda ihbarın değerlendirilmesine rağmen bir sonuç alınamadı. Buca ilçesindeki polis okulunda işçi olarak çalışan baba Saim Taşçı, olayın üzerinden 18 yıl geçmesine karşın acılarının tazeliğini koruduğunu söyledi.

‘YETKİLİLERDEN HÂLÂ YARDIM BEKLİYORUM’

Kızından bir haber alamadıklarını anlatan Saim Taşçı, “İnşallah en kısa zamanda belki kendisi çıkar bizi bulur. O zaman mutlu oluruz. Yetkililerden hâlâ yardım bekliyorum. 18 yıldır her gün yüreğimiz yanıyor. Baba olarak gereken bütün girişimleri yaptım. Bugün benim başıma gelen yarın başkasının başına da gelebilir. İlayda o zaman 5 yaşındaydı. Şu anda 23 yaşında. Sokakta görsem bile tanımam. Ancak o bizi bulabilir ya da onu götüren geri getirebilir. İlayda'nın kaybolduğu yere artık kimse gitmiyor. Telefonumda kızımın fotoğrafları var. Onun adına sosyal medya hesabı açtık. Her gün kontrol ediyorum, paylaşım yapıyorum. Belki biri insafa gelir, 'Bu çocuğu gördüm' der diye bekliyoruz. Çocuğumun yerini bilen varsa söylesin. Kimseden davacı olmayacağım. Yeter ki bizim bu ateşimizi söndürsünler. 18 yıldır her gün yüreğimiz yanıyor” dedi.