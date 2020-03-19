18 yıla kadar hapsi istendi

Konya’da parkta sevgilisi Ayşe D.’yi (35) dövdüğü iddia edilen Özgür Duran’a (32) müdahale etmek isterken ölümüne neden olan Kadir Şeker (20) hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, tutuklu sanık Kadir’in ‘kasten adam öldürme’ suçundan, müebbet hapis cezasına kadar yargılanması talep edildi. Şeker’in suçu tahrik altında işlediği belirtilerek, Türk Ceza Kanunu’nun 29’uncu maddesine göre de indirim yapılması istendi.

BIÇAĞIN DA CEZASI VAR

Şeker, hakkındaki iddianame Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilirse 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak. Ayrıca yanında taşıdığı bıçak için de ‘Yasak Bıçaklar ve Diğer Aletlerle İlgili Suçlar ve Cezaları’ kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar yargılanacak.



KADİR ŞEKER'E NE OLMUŞTU?

5 Şubat’ta Özgür Duran ile kız arkadaşı Ayşe D. arasında evde kıskançlık tartışması çıktı. Tartışmanın ardından Duran, Ayşe D.’yi darp etti. Evi terk eden Ayşe D. parka gitti. Kadını takip eden Duran’ın, parkta yeniden Ayşe D.’ye şiddet uyguladığı iddia edildi. Bu sırada parktan geçmekte olan Kadir Şeker, Duran’a müdahale etmek istedi. Duran, Kadir’in boğazını sıkarak yere yatırdı, yumruklamaya başladı. Kadir de kurtulduktan sonra kaçmak istedi. Duran peşinden gittiği Kadir’e tekrar saldırdı. Çıkan arbede sırasında Kadir’in yanında taşıdığı bıçak Duran’ın kalbine saplandı. Hastaneye kaldırılan Duran, hayatını kaybetti. Kadir ise yakalanarak ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklandı.