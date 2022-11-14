18 saatlik kâbus! Emniyet Müdürü: 'Sabaha kadar sabrettik'

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Çiftlik Çayırı, 54'üncü Sokak'ta dün saat 17.00 sıralarında 4 katlı binanın bodrum katından gelen sesleri duyanlar, durumu polise bildirdi. Ekipler, bir süre önce cezaevinden tahliye olan Mustafa Y.'nin ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi Merve K.'yi av tüfeğiyle rehin aldığını tespit etti. Bu sırada evden bir el silah sesi duyuldu. Ekipler, sokakta güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri, ikna çalışması başlattı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser de olay yerine gelerek müzakerelere katıldı.

Müzakereler sırasında yemek verilen şüpheli; tüfeği gece saatlerinde pencereden polislere teslim etti. Savcı da olay yerine gelerek ikna çalışmalarına katıldı.

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Öte yandan, gece boyu süren ikna çalışmaları sırasında bölgede görev yapan sağlık ve polis ekiplerinin yanı sıra haber nöbetindeki gazeteciler de sokakta ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

4 KİŞİYİ REHİN ALMIŞTI

Mustafa Y., geçen yıl 22 Ağustos'ta da bir berber dükkanında eşiyle yaşadığı sorunlardan sorumlu tuttuğu iş yeri sahibi ile çalışan ve müşterilerin bulunduğu 4 kişiyi, pompalı tüfekle rehin almış, polisin 5 saat süren çabası sonucu eylemine son vermişti.

18 SAAT SONRA İKNA OLDU

Mustafa Y., bugün saat 11.00 sıralarında 18 saat sonra ikna edildi. Elindeki tabancayı polise teslim eden şüpheli, Merve K. ile birlikte evden çıkarıldı. Gazetecilere 'Ölecek kadar çok seviyorum' diyen Mustafa Y. polis merkezine, Merve K. ise sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

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'SABAHA KADAR SABRETTİK'

İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, "Şahsın ikna süresi biraz uzun sürdü, sabaha kadar sabrettik. Emniyet ve diğer kurumların çabaları ile herhangi bir kimseye zarar gelmeden olayı sonlandırmak için gayret sarf ettik. Şahsı ikna ederek adli süreçleri devam eden bazı dosyaları için talepleri söz konusu oldu. Olay sakin bir şekilde sonuçlanması sağlandı" dedi.