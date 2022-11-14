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18 saatlik kâbus! Emniyet Müdürü: 'Sabaha kadar sabrettik'

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#Çorum#Rehin#Mehmet Gülser
18 saatlik kâbus Emniyet Müdürü: Sabaha kadar sabrettik
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2022 12:06

Çorum'da ayrı yaşadığı Merve K.'yi av tüfeği ve tabanca ile rehin alan Mustafa Y. 18 saat sonunda ikna edildi. Gazetecilere 'Ölecek kadar çok seviyorum' diyen Mustafa Y. polis merkezine götürüldü. İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, "Şahsın ikna süresi biraz uzun sürdü, sabaha kadar sabrettik" dedi. Mustafa Y., geçen yıl 22 Ağustos'ta da bir berber dükkanında eşiyle yaşadığı sorunlardan sorumlu tuttuğu iş yeri sahibi ile çalışan ve müşterilerin bulunduğu 4 kişiyi pompalı tüfekle rehin almış, polisin 5 saat süren çabası sonucu eylemine son vermişti.

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Çiftlik Çayırı, 54'üncü Sokak'ta dün saat 17.00 sıralarında 4 katlı binanın bodrum katından gelen sesleri duyanlar, durumu polise bildirdi. Ekipler, bir süre önce cezaevinden tahliye olan Mustafa Y.'nin ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi Merve K.'yi av tüfeğiyle rehin aldığını tespit etti. Bu sırada evden bir el silah sesi duyuldu. Ekipler, sokakta güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri, ikna çalışması başlattı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser de olay yerine gelerek müzakerelere katıldı.

Müzakereler sırasında yemek verilen şüpheli; tüfeği gece saatlerinde pencereden polislere teslim etti. Savcı da olay yerine gelerek ikna çalışmalarına katıldı.

18 saatlik kâbus Emniyet Müdürü: Sabaha kadar sabrettik

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Öte yandan, gece boyu süren ikna çalışmaları sırasında bölgede görev yapan sağlık ve polis ekiplerinin yanı sıra haber nöbetindeki gazeteciler de sokakta ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

18 saatlik kâbus Emniyet Müdürü: Sabaha kadar sabrettik

4 KİŞİYİ REHİN ALMIŞTI

Mustafa Y., geçen yıl 22 Ağustos'ta da bir berber dükkanında eşiyle yaşadığı sorunlardan sorumlu tuttuğu iş yeri sahibi ile çalışan ve müşterilerin bulunduğu 4 kişiyi, pompalı tüfekle rehin almış, polisin 5 saat süren çabası sonucu eylemine son vermişti.

18 saatlik kâbus Emniyet Müdürü: Sabaha kadar sabrettik

18 SAAT SONRA İKNA OLDU

Mustafa Y., bugün saat 11.00 sıralarında 18 saat sonra ikna edildi. Elindeki tabancayı polise teslim eden şüpheli, Merve K. ile birlikte evden çıkarıldı. Gazetecilere 'Ölecek kadar çok seviyorum' diyen Mustafa Y. polis merkezine, Merve K. ise sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

18 saatlik kâbus Emniyet Müdürü: Sabaha kadar sabrettik

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'SABAHA KADAR SABRETTİK'

İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, "Şahsın ikna süresi biraz uzun sürdü, sabaha kadar sabrettik. Emniyet ve diğer kurumların çabaları ile herhangi bir kimseye zarar gelmeden olayı sonlandırmak için gayret sarf ettik. Şahsı ikna ederek adli süreçleri devam eden bazı dosyaları için talepleri söz konusu oldu. Olay sakin bir şekilde sonuçlanması sağlandı" dedi. 

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#Çorum#Rehin#Mehmet Gülser

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