'17 aday içinden en sonuncusu atandı' Şükrü Genç'ten Özgür Özel'e Sarıyer tepkisi: Kaybedileceği gün gibi ortadadır

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31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala CHP'de aday tartışmaları sürüyor. Sosyal medya hesabından kendisi dahil 4 belediye başkan aday adayı ile ortak bildiri yayınlayan Genç; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK ve Parti meclisi kurulu üyelerine çağrıda bulunarak aday belirleme sürecine tepki gösterdi.

Aday belirlemedeki adaletsizliğe dikkat çekilen açıklamada, "Sarıyerliler de bu oldu bitti karşında öfkelidir, şaşkındır, ayaktadır" ifadesine yer verildi.

"17 ADAY İÇİNDEN EN SONUNCUSU ATANDI"

Şükrü Genç'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

31 Mart 2024’te yapılacak kader seçimine sayılı günler kala ülkemizin ve partimizin kazanması adına bu ortak açıklamayı yapmayı aday adayları olarak bir görev olarak görüyoruz.

Aday belirme sürecinde mülakatlara, eğilim yoklamalarına, kamuoyu anketlerine dayalı bir sürecin işletileceği, kurultayda kamuoyuna açıkça deklare edildi. İşte bu ilke ve beklentiler üzerine Sarıyer’de 17 aday adayı ortaya çıktı.

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Ancak, yapılan atamayla tüm yoklama ve anketlerin aksine Sarıyer’de 17 aday içinden en sonuncusu atandı.

"SARIYERLİLER DE BU OLDU BİTTİ KARŞINDA ÖFKELİDİR"

Sadece ortak açıklama kararı alan bizler değil, Sarıyerliler de bu oldu bitti karşında öfkelidir, şaşkındır, ayaktadır. Bu haksızlığı kabul etmemektir.

Sarıyer’de partimizin oylarını büyüttüğümüz 15 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının kaybedileceği de gün gibi ortadır.

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Sarıyerliler ve başkan aday adayları olarak bizler bu vebalin sorumluları olmadığımızın genel merkez ve karar vericiler tarafından bilinmesini istiyoruz. Artık, Sarıyer’in kaybedilmesinin sorumluluğu bizlerin değil sizlerin omuzlarındadır.

Buradan bir kez daha partimize gönül veren tüm seçmenlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız, balıkçılarımız, esnaflarımız, mülkiyet korkusu yaşayan mahallelilerimiz adına bu kararın tekrar gözden geçirilmesini talep ediyoruz.