162 yolculu uçak Trabzon'da pistten çıkmıştı! Kaptan pilotun ifadesi ortaya çıktı

Haberin Devamı

Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait 'Zeynep' isimli yolcu uçağı, 13 Ocak 2018'de Trabzon Havalimanı'na iniş yaparken pistten çıktı. İniş takımları balçığa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabildi. 162 yolcu ve 6 kişilik mürettebat ise ekiplerin müdahalesi ile tahliye edildi.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dosyasında kazaya ilişkin 20 Nisan 2021 tarihli bilirkişi raporu yer aldı. Rapora göre, yolcu uçağının kaptan pilotlarının olayın meydana gelmesinde kusurlu bulundukları belirtildi. İddianamede 10 müşteki yer aldı.

"KUSUR BENDE DEĞİL, DEVLET HAVA MEYDANLARINDA"

Kaptan pilot Ender Bayraktar ve ikinci pilot irfan Yavuz hakkında "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Haberin Devamı

Uçağın kaptan pilotu Ender Bayraktar, soruşturma kapsamında Trabzon 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nin talimatıyla Küçükçekmece 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde savunma yaptı. Bayraktar'ın ifadesine CNN TÜRK Muhabiri Ceylan Sever ulaştı.

Bayraktar, "Uçağın sağ motoru arızalıydı. Uçak pist içinde tutulamadığı için soldan toprağa çıktığı anda motorları durdurdum. Yakıt kesici kollarını çektim. Fakat gece yarısı piste mesafesi 40 metre olan deniz yönündeki çukura düştük. Esasında bu mesafenin 90 metre olması gerekir. Şayet mesafe 90 metre olsaydı böyle çukura düşme hadisesi olmayacaktı. Bunda Devlet Hava Meydanları işletmesinin kusuru vardır" dedi.

Kaptan pilot Ender Bayraktar, "Yardımcı pilot uyarmama rağmen iki kez motorların pisti pas geçmesini sağlayan tuşa bastı. Durumu fark edip uçağı teslim almamla büyük bir kazanın önüne geçildi" diye konuştu.

Benim kusurum yoktur diyen kaptan pilot, "Pegasus Havayolları yolcuların tazminatını ödemiştir" ifadelerini kullandı.