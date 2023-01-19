Ve Almanya Ukrayna şartını açıkladı... ABD'ye flaş teklif

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Geride bıraktığımız 2022 yılının Şubat ayında başlayan savaş 2023'te de hız kesmeden devam ediyor.

Savaşın ilk günlerinden itibaren Kiev'i hedef alan ancak haftalarca süren kuşatmaya rağmen kenti düşüremeyen Rusya hedefini doğuya çevirmişti.

Ülkenin doğu bölgelerinde yoğunlaşan savaş can almaya devam ederken Ukrayna Batı'dan gelen silah yardımı ile direnişini sürdürüyor.

Ukrayna'nın acil olarak beklediği Alman yapımı tanklar ile ilgili Berlin'den flaş bir hamle geldi.

Alman basını Berlin'in tank gönderme şartını sayfalarına taşıdı. Söz konusu haberlere göre, Almanya, ABD'nin de aynısını yapması durumunda Ukrayna'ya tank ihraç etme kararı aldı.

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Söz konusu haberler adı açıklanmayan bir Alman yetkiliye dayandırıldı. Alman yetkili, Berlin'in ABD'nin kendi tanklarını göndermeyi kabul etmesi halinde Almanya'nın Rusya'ya karşı savunmasına yardımcı olmak üzere Alman yapımı tankları Ukrayna'ya gönderilmesine izin vereceğini söyledi.

Berlin'in bu hamlesi için 'ters köşe' yorumları yapılırken pek çok kişi bu adımın zaman kazanmak için atıldığını belirtiyor.

ŞANSÖLYE'YE BASKI ARTIYOR

Almanya’da ana muhalefet CDU/CSU’nun yanı sıra hükümet ortakları FDP ve Yeşiller ile halkın çok büyük bir bölümü SPD’li Başbakan Olaf Scholz’a zaman kaybetmeden Ukrayna’ya ‘Leopard 2’ tipi Alman tanklarının gönderilmesi için baskıyı artırıyor.

Ancak görünen o ki Alman Şansölye baskılara boyun eğip bu silahları Kiev'e gönderme kararı alsa dahi bu silahların Ukrayna'ya ulaşması 2024'ten önce mümkün görünmüyor.

UKRAYNA'YA KÖTÜ HABER

Zira ‘Leopard 2’ tanklarının üretildiği savunma sanayi şirketi Rheinmetall Yönetim Kurulu Başkanı Armin Papperger, 'Yarın Ukrayna’ya ‘Leopard 2’ tipi tanklar gönderilmesi kararı verilse bile, bu ancak gelecek yılın başında mümkün olur' sözleri ile Ukrayna'ya kötü haberi vermişti.

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Bild am Sonntag gazetesine konuşan Papperger ellerinde şu anda 22 adet ‘Leopard 2’ ve 88 adet ‘Leopard 1’ tipi tank bulunduğunun altını çizmiş ve açıklamasında şu ifadelere yer vermişti;

'Bize sipariş gelmeden bizim bu tankları kullanılır duruma getirmemiz söz konusu olamaz. Çünkü bunun maliyeti milyonlarca Euro’yu bulur. Biz de bunu kendimiz önceden finanse edemeyiz. Tanklar sadece boyanmayacak, savaşa hazır hale getirilmeleri için teknik olarak donatılacak. Bunun için de tüm parçaların tek tek yeniden elden geçirilmesi gerekiyor. Bu da zaman alır.