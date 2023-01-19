Kulak enfeksiyonu sanmıştı, ölümcül beyin tümörü çıktı! Şimdi sayılı günleri var...

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İngiltere'nin Sheffield şehrinde yaşayan 49 yaşındaki Dave Whitford,2019 yılının bir pazar günü işten çıktıktan sonra güzel havanın tadını çıkarmak istedi. Bahçesinde oturup bir şeyler içen bir çocuk babası adam ayağa kalktığında başının döndüğünü fark etti.

ERTESİ SABAH YÜRÜYEMEZ HALE GELMİŞTİ

Bir süre uzanan ve baş dönmesinin geçmesini bekleyen adam bunun anlık bir sıkıntı olmadığını fark etti çünkü durumu giderek ağırlaşıyordu.

Ertesi sabah uyandığında yürüyemez hale gelen Dave'in yardımına eski karısı ulaştı. Acilen hastaneye götürülen adama iç kulak enfeksiyonu olduğu söylendi.

Yapılan taramalarda adamın beyninde küçük bir kitle de görüldü ancak doktorlar bunun sadece takip edilmesi gerektiğini belirttiler.

AMELİYAT HAYATINI DERİNDEN ETKİLEDİ

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14 yaşında bir kız çocuğu olan ve tamirci olarak çalışan Dave kulak enfeksiyonundan kaynaklandığını düşündüğü sorunları ile yaşamaya alıştı ve çalışmaya devam etti ancak 2021 yılında hayatı tamamen değişti.

Doktorlar Dave'in beyninde yer alan kitlenin aniden büyüdüğünü ve acilen ameliyata alınması gerektiğini söylediler.



Söz konusu ameliyatın 49 yaşındaki adamın hayatı üzerinde yıkıcı etkileri oldu.



Beyninde hasar gören bölümün ameliyatla alındığını anlatan Dave kendini sık sık ağlarken bulduğunu belirterek, "Ameliyat beni temelden etkiledi ve yapabileceklerimi sınırladı. Kısa süreli hafızamda yaşadığım sorunlar nedeni ile söylemek istediğim kelimeleri seçmekte zorlanıyorum, sürekli enerji eksikliği yaşıyorum" dedi.

Ameliyatın günlük hayatında da dikkat çeken değişikliklere neden olduğunu anlatan adam önceleri çok sevdiği mantar gibi yemekleri artık görmeye bile katlanamadığını anlattı.

12-18 AY ARASI ÖMÜR BİÇİLDİ

Dave'in hayatını derinden etkileyen bu operasyon sorunların çözülmesi için yeterli olmadı. Ameliyat sırasında tümörün tamamı çıkarılamadığı için Dave kemoterapi ve radyoterapi tedavisi aldı. Ancak sonuç değişmedi. Doktorlar adam 12-18 ay arası ömür biçtiler.

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Hayatının geri kalan sayılı günlerini ailesi ve sevdikleri ile beraber geçirmeye çalışan Dave "Kızım ve ailem için cesur kalmaya çalışıyorum." dedi.

Aile talihsiz adamın kalan günlerini huzur içinde geçirmesi için bir yardım kampanyası başlattı.