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Henüz 8 yaşında! 60 milyon dolarlık servetten vazgeçip rahibe oldu

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#Hindistan#Rahibe#Servet
Henüz 8 yaşında 60 milyon dolarlık servetten vazgeçip rahibe oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2023 10:23

Hindistan'ın en varlıklı insanları arasında yer alan, elmas zengini ailenin 8 yaşındaki kızı servetinden vazgeçerek rahibe olmaya karar verdi.

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Hindistan'ın 'elmaslar şehri' olarak bilinen Surat kentinde yer alan 'Sanghvi and Sons' mücevherlerinin 8 yaşındaki varisi aldığı kararla ülke gündemine oturdu.

MİLYON DOLARLIK SERVETİNDEN VAZGEÇTİ

Ailesi eski bir Hint dini olan 'Jain inancının' üyeleri olan Devanshi Sanghvi isimli 8 yaşındaki kız çocuğu, ailesinden gelecek milyonlarca dolarlık servetten vazgeçip rahibe olmaya karar verdi.

Henüz 8 yaşında 60 milyon dolarlık servetten vazgeçip rahibe oldu

4 GÜN SÜREN TÖREN

Devanshi, dünyevi zevklerden vazgeçtiğini açıklamasının ardından 4 gün süren dini törenle rahibeliğe kabul edildi.

Hindistan televizyonlarında yayınlanan görüntülerde, bir filin çektiği gösterişli bir araba içinde tapınağa gelen küçük kız, burada giydiği lüks kıyafetleri beyaz pamuklu bir elbise ile değiştirdi.

Henüz 8 yaşında 60 milyon dolarlık servetten vazgeçip rahibe oldu

HİÇ TELEVİZYON İZLEMEDİ, RESTORANA GİTMEDİ

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Törende adının açıklanmaması şartı ile AFP'ye konuşan bir tanık Devanshi'nin küçük bir çocukken bile çok dindar olduğunu belirtti ve "Devanshi hiç televizyon, film izlemedi. Alışveriş merkezlerine ya da restoranlara gitmedi" dedi.

Yerel basına göre kızlarının küçük yaşlardan beri tapınak törenlerine katıldığını belirten aile Devanshi'nin rahibe olmak için can attığını söyledi.

TÖRENE KATILAN EN GENÇ İNSAN

Devanshi tüm malvarlığından vazgeçip 'Jain keşişliğine' girmek için 'diksha' törenine katılan en genç insanlardan biri olarak tarihe geçti.

Hintli bir kredi derecelendirme kuruluşu olan ICRA'ya göre, küçük kızın ailesinin serveti beş milyar rupiyani 61 milyon dolar.

Henüz 8 yaşında 60 milyon dolarlık servetten vazgeçip rahibe oldu

KATI BİR VEJETARYEN DİYETİ, AĞIZLARINI KUMAŞLA BAĞLIYORLAR

Jainizm'in Hindistan'da dört milyondan fazla takipçisi var, inanların çoğu Devanshi'nin ailesi gibi varlıklı insanlar.

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İnanış katı bir vejetaryen diyetini içeriyor. Hatta bazı keşişler ve rahibeler, yanlışlıkla böcek yutmamak için ağızlarını kumaşla kapatıyorlar.

Henüz 8 yaşında 60 milyon dolarlık servetten vazgeçip rahibe oldu

ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA! 13 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUĞUN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

İnanışın bazı ritüelleri özellikle de 'ölüm oruçları' yıllardır tartışma konusu. 2016 yılında 13 yaşındaki bir kız çocuğu 2 aylık oruç sonrası komaya girerek hayatını kaybetti.

Küçük kızın oruç tuttuğu süre boyunca günlük sadece 2 bardak ılık su içmesine izin verildiği öğrenilirken, kızın ailesi adam öldürme suçlaması ile karşı karşıya kaldı.

Ailenin kızlarını oruç tutmaya zorladığı iddiaları halkın öfkesine neden oldu. Polis konuya ilişkin soruşturma başlattı.

Dailymail gazetesine göre, Jain inancına sahip aileler sosyal konumlarını yükseltmek için çocuklarını keşişliğe girmeye teşvik ediyor.

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#Hindistan#Rahibe#Servet

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