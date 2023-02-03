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16 yıldır aranan mafya üyesi yakalandı! Pizza şefi olarak çalışıyormuş

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#Interpol#Edgardo Greco#Pizza
16 yıldır aranan mafya üyesi yakalandı Pizza şefi olarak çalışıyormuş
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2023 14:31

Uluslararası polis gücü Interpol, 16 yıldır aranan mafya tipi suç örgütü Ndrangheta’nın üyesi Edgardo Greco’yu (63) gözaltına aldıklarını duyurdu. Çok tehlikeli olduğu belirtilen Greco'nun, bir restoranda pizza şefi olarak çalıştığı belirtildi.

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İtalya’da 30 yıldır kaçak olan ve geçen haftalarda bir sağlık kliniğinde göz altına alınan ünlü mafya babası Matteo Messina Denaro’dan sonra Interpol, dün 16 yıldır kaçak olan mafya tipi suç örgütü Ndrangheta’nın üyesi Edgardo Greco’yu Fransa’da gözaltına alındığını duyurdu. Greco’nun ‘çok tehlikeli bir kaçak’ olduğunu belirten Interpol, 1990’larda iki kişinin cinayetinden ve bir cinayet teşebbüsünden ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığını vurguladı. Greco’nun, Fransa’nın Saint Etienne kentinde bir restoranda pizza şefi olarak çalıştığı belirtildi.

‘ADALETTEN SONSUZA KADAR KAÇAMAZLAR’

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi Greco’nun yakalanmasıyla ilgili polisi ‘alkışladığını’ belirtirken Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock, “Kaçaklar, her ne kadar yurt dışında sakin bir hayat sürmeye çalışsalar da adaletten sonsuza kadar kaçamazlar. Dünyanın dört bir yanındaki kendini işine adamış polisler her zaman adaletin yerine getirilmesini sağlayacaktır” açıklamasını yaptı.

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#Interpol#Edgardo Greco#Pizza

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