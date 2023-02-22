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16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü vahşice katletmişti! Ağırlaştırılmış müebbet verilen katile 19 yıl 9 ay daha hapis

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#Giresun#Sıla Şentürk#Hüseyin Can Gökçek
16 yaşındaki Sıla Şentürkü vahşice katletmişti Ağırlaştırılmış müebbet verilen katile 19 yıl 9 ay daha hapis
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2023 11:01

Giresun'da, eski nişanlısı Sıla Şentürk'ü (16) boğazını keserek öldüren ve tutuklu yargılandığı davada, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Hüseyin Can Gökçek’e (21) ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 16 yıl 8 ay, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan ise 3 yıl 1 ay hapis cezası daha verildi.

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Ankara'da geçen yıl 16 Şubat'ta geldiği Erikliman köyünde Hüseyin Can Gökçek, eski nişanlısı Sıla Şentürk'ü boğazını kesti. Korkunç olaya tanık olan ve o dönem işitme ile konuşma engeli bulunan babaanne, durumu güçlükle komşularına ifade edip, yardım istedi. Komşuların ihbarıyla adrese gelen sağlık ekibi, Sıla Şentürk’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kaçmaya çalışırken yakalanıp, gözaltına alınan Hüseyin Can Gökçek ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI VERİLDİ

Giresun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılan Hüseyin Can Gökçek, 'kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Gökçek, aynı mahkemede Sıla Şentürk'ü daha önce kaçırdığı gerekçesiyle 'cinsel istismar’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlamalarıyla da yargılandığı davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıkarıldı. Sıla Şentürk'ün ailesinin katılmadığı duruşmada son savunmasını yapan Gökçek, pişman olduğunu söyledi.

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19 YIL 9 AY DAHA HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, tutuklu bulunduğu Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılan Hüseyin Can Gökçek’e ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 16 yıl 8 ay, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan da 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmesine hükmetti.

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