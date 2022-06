Öldürülen Sıla’nın mesajı: Korkuyorum bir şey olacak

Haberin Devamı

Sıla Şentürk, 2019’da henüz 13 yaşındayken internet ortamında Hüseyin Can Gökçek (21) ile tanıştı. Bir süre internet üzerinden sonra da yüz yüze görüşmeye başladılar. Sıla’nın ailesi bu ilişkiyi öğrenince Hüseyin Can Gökçek, 2021’in mart ayında Ankara’dan Giresun’a geldi ve Sıla’nın ailesiyle görüştü. Evlerinde 5 gün kaldı. İddiasına göre Sıla’nın babası telefonunu kontrol etti ve Sıla ile ‘müstehcen’ fotoğraflarını gördü.



Sıla’nın babası şikâyetçi olunca Gökçek yakalandı ve ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tutuklandı. 35 gün hapiste kaldıktan sonra tahliye oldu. İki aile Sıla ile Hüseyin’i nişanladılar. Bir taraftan Hüseyin Gökçek’in yargılaması da devam ediyordu. Sıla’nın babası şikâyetini geri çekmeyince iki aile arasındaki gerilim arttı. Sıla’nın Hüseyin ile görüşmesi yasaklandı. Ancak ikili telefondan görüşmeye devam etti.

‘İÇİMDE SIKINTI VAR’



Hüseyin Can Gökçek, 15 Şubat’ta Giresun’a geldi. 16 Şubat’ta pencereden Sıla’nın evine girdi. Bir süre tartıştılar. Önce Sıla’yı darp etti. Sonra da bıçakladı ve boğazını keserek katletti. Gökçek yakalandıktan sonra cinayetten iki gün önce Sıla ile yaptığı yazışmalar da belirlendi ve dosyaya girdi. 14-15 Şubat 2022 tarihli yazışmalarda Gökçek, Sıla’yı tehdit ederek kaçmaya zorluyor:



Hüseyin: Kan alacam senden kan



Sıla: Bekliyorum



H: Bekle, acımadan deşeceğim seni!



S: Ama cezaevine gireceksin bak, kaç ülkeden!



H: O zaman birlikte ölelim.



S: Can benim korkum şu, sen cezaevine girersen ben tek kalacağım, sokakta kalacağım.



H: Bir şey olmayacak ben hallettim ev işini.



S: Can içimde sıkıntı var, başımıza bir şey gelecek, biraz düşün. Neden beklemiyoruz da kaçıyoruz? Kararsızım başımıza bir şey gelecek, yapmayalım bunu.

H: Korkma, babamın savcılıkta tanıdığı var.



S: Korkuyorum, içimde sıkıntı var, büyük bir şey olacak, gel yapmayalım!