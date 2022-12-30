Sıla’nın katiline ağırlaştırılmış müebbet

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Ankara’da bir şirkette çalışan Hüseyin Can Gökçek (21), 16 Şubat’ta gittiği Giresun’un Erikliman köyünde eski nişanlısı Sıla Şentürk (16) ile tartışmıştı. Nişan atma meselesi ve ailenin tehdit iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasından dolayı çıkan tartışmada Gökçek, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla genç kızın boğazını kesmişti. Sıla, kanlar içinde yerde kalırken, Gökçek kaçmıştı. Bu anlara tanık olan ve o dönem işitme ile konuşma engeli bulunan babaanne, durumu güçlükle komşularına ifade edip yardım istemişti. Komşuların ihbarıyla adrese giden sağlık ekibi, Sıla Şentürk’ün hayatını kaybettiğini belirlemişti. Kaçmaya çalışırken yakalanan Gökçek ise tutuklanmıştı.

‘ÖLÜMÜ HAK EDİYORUM’

Sıla Şentürk’ü daha önce kaçıran ve ‘cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlamasıyla yargılanması süren Hüseyin Can Gökçek hakkında, 'tasarlayarak ve canavarca hisle çocuğu kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Giresun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, son savunmasını yapan Gökçek, “Çok pişmanım. Yaptığım namussuzluk; ‘ibretialem olsun’ diye asılmaya da razıyım. Ölümü hak ediyorum” dedi. Mahkeme heyeti, Hüseyin Can Gökçek’e ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti cezada indirim de uygulamadı. Gökçek’in ‘cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlamasıyla yargılandığı dava ise devam ediyor.