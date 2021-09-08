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HaberlerGündem Haberleri16 yaşındaki Efe Asaf'tan acı haber! Sınıfta kalp krizi geçirdi
GeriGündem 16 yaşındaki Efe Asaf'tan acı haber! Sınıfta kalp krizi geçirdi
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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 08.09.2021 - 12:15 | Son Güncelleme:

16 yaşındaki Efe Asaf'tan acı haber! Sınıfta kalp krizi geçirdi

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Antalya'da 11'inci sınıf öğrencisi Efe Asaf Dur (16), derste kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi. Baba Bülent ve anne Ebru Dur, cenazenin alınması sırasında yakınlarının yardımıyla ayakta durdu.

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  • 16 yaşındaki çocuktan acı haber Ailesi sinir krizi geçirdi
  • 16 yaşındaki çocuktan acı haber Ailesi sinir krizi geçirdi
  • 16 yaşındaki çocuktan acı haber Ailesi sinir krizi geçirdi
  • 16 yaşındaki çocuktan acı haber Ailesi sinir krizi geçirdi
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Olay, dün saat 10.00 sıralarında Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Efe Asaf Dur, ders sırasında aniden fenalaşıp, yere yığıldı. İlk müdahaleyi yapan sınıf öğretmeni ve arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine okula gelen sağlık ekipleri, Dur’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Efe Asaf Dur’un, ilk incelemede kalp krizinden yaşamını yitirdiği tespit edildi.

 

16 yaşındaki Efe Asaftan acı haber Sınıfta kalp krizi geçirdi

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Efe Asaf Dur'un cenazesi, otopsinin ardından baba Bülent, anne Ebru Dur ve yakınları tarafından morgdan alındı. Sinir krizi geçiren çift, yakınlarının yardımıyla ayakta durdu.

Efe Asaf Dur'un cenazesinin, Kepez ilçesi Mazı Dağı'ndaki aile mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

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