16 Ağustos Pazar hava durumu: Hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı?

Pazar gününe ait hava durumu tahminleri açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ordu ve Giresun’un iç kesimleri, Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte, il il hava durumu.

PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık, Trakya'nın yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 19°C, 33°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 22°C, 28°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ 19°C, 29°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 21°C, 30°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 23°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 13°C, 28°C

Az bulutlu

MANİSA 21°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 35°C

Az bulutlu

ANTALYA 25°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 33°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 15°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 13°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 17°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 9°C, 27°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 10°C, 25°C

Az bulutlu

DÜZCE 12°C, 28°C

Az bulutlu

KASTAMONU 9°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 16°C, 25°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile öğle saatlerinden sonra Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 14°C, 30°C

Parçalı bulutlu

RİZE 19°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile yarın öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 19°C, 27°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 21°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile yarın öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, yarın bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van’ın doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 10°C, 28°C

Parçalı bulutlu

KARS 8°C, 25°C

Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 17°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

VAN 14°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 24°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık