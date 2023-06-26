15 vekil  tartışması

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in önceki gün 3’üncü Olağan Kurultayında yaptığı konuşmasındaki “15 vekil” sözlerine ilk tepki eski İYİ Partili Özdağ’dan geldi. Açıklamaların gerçekleri yansıtmadığını belirten Özdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“CHP, 15 milletvekili karşılığında İYİ Parti’den bedel istemedi. İYİ Parti’nin seçimlere sokulmaması için Ankara’da gizli bir toplantı yapıldığı ve karar alındığı bilgisi bana ulaştı. Bu bilgiyi Akşener ile paylaştım. Akşener bunun üzerine Kılıçdaroğlu ile görüştü ve TBMM’de grup kurarak seçime girmek için 15 milletvekili istedi. Kılıçdaroğlu çok istekli davranmamış. Akşener’in bana söylediğine göre ‘Basına bu talebimi anlatır ve sizin reddettiğinizi açıklarım’ demesi üzerine Kılıçdaroğlu kabul etmek zorunda hissetmiş. En azından Akşener bana böyle anlattı.

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Ümit Özdağ

İTTİFAK ŞARTI OLMAKSIZIN VERMİŞTİ

Üstelik Kılıçdaroğlu 15 vekil ile desteği ittifak şartı olmaksızın vermişti. CHP-İYİ Parti ittifakı, AK Parti’den İYİ Parti’ye gelen yüzde 7 civarında oyun MHP’ye gitmesine neden oldu. CHP-İYİ Parti ittifakı kararı, İYİ Parti için iyi olmamıştı.

2019 yerel seçimleri öncesinde İYİ Parti divanında, Akşener ve bütün divan üyeleri ‘CHP ile yerel seçimlerde ittifak yapalım’ görüşünü savundular. Ben tek başıma ‘CHP-HDP ittifakı üzerinden saldırıya uğrarız, üstelik biz CHP ile ittifak yaparsak Cumhur İttifakı tekrar kurulur’ görüşünü savundum. Reddedildi. Olayları en yakından yaşayan beş kişiden birisi olarak Akşener’in bugün yaptığı açıklamanın doğru olmadığını biliyorum. CHP, hiç bir zaman ‘Biz size 15 vekil verdik, buyrun kasaya’ tavrı içinde olmadı.”

ÇIRAYDAN TEYİT

Dönemin İYİ Parti Genel Sekreteri Çıray da Özdağ’ın açıklamalarına ilişkin, “Onay makamı değilim ama o dönem Genel Sekreter sıfatıyla ve operasyonları yöneten biri olarak teyit ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

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Aytun Çıray

ÇÖMEZ: PİŞMANLIK NEDENİ O DEĞİL

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ise Akşener’in “15 milletvekiline” ilişkin söylemini “CHP’nin 15 milletvekili aslında İYİ Parti’ye değil demokrasiye verildi. Sayın Akşener niye pişman oldu? 15 vekilden değil. Ondan sonraki süreçte yöneltilen haksız saldırılardan, sözlerden. O spekülasyonlar hatalıydı” sözleriyle değerlendirdi.

KAPILAR KAPANMADI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Genel İdare Kurulu’nda (GİK) 55 yeni isme yer vermesi dikkat çekti. Bu durum İYİ Parti Lideri’nin seçimlerde hayal kırıklığı yaratan ekibi ile vedalaştığı ve yeniden toparlanmayı sağlayacak yeni bir ekiple yola devam etme kararı şeklinde yorumlandı. Akşener’in konuşması ise her ne kadar CHP’ye sert eleştiriler olsa da yerel seçimlere giderken “İttifak için kapıları kapatmadı” olarak değerlendirildi.

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Akşener, 50 asil 25 yedek olmak üzere 75 üyeden oluşan GİK’te büyük bir değişikliğe gitti. GİK’e 55 yeni isim girerken, eski listeden ise sadece 20 isme tekrar yer verildi. Akşener’in bu büyük değişikliği kulislerde “Sözünü dinletebileceği bir GİK oluşturdu. Genel Başkan attığı adımlarda artık çatlak ses istemiyor” şeklinde de yorumlandı.

‘BU KEZ SON SÖZ BENDE’

İYİ Parti’de Akşener’in “CHP’den 15 milletvekili istedik, hayatımın en büyük pişmanlığıdır” sözleri için ise “yerel seçimler öncesinde Millet İttifakı’na kapıları tümüyle kapatmadı” yorumları yapılıyor. Akşener’in, 31 Mart 2024’te planlanan yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı karşısında “CHP ile ortaklaşa hareket edebileceğine işaret edilirken, bu sözlerin perde arkasında, “İttifak ile yolumuza devam edeceksek, bu kez son sözü partim söyleyecek. 11 büyükşehirde bu kez salt CHP’nin belirleyeceği isimler olmayacak” mesajı yattığı kaydediliyor.

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KAZANACAK ADAY İSTİYOR

İYİ Parti’nin, seçim ittifakı kapsamında milliyetçi - muhafazakâr seçmen potansiyelinin yüksek olduğu Adana, Mersin gibi illerde “CHP’nin, İYİ Parti’nin adayını desteklemesini isteyeceği” ileri sürülüyor. Akşener’in “Eğer bu kez kazanacak adaylar olmazsa, biz yolumuzda yürürüz” vurgusu yaptığı da kaydediliyor.

PAÇACI VE SUNAT ŞAŞKINLIĞI

Yeni GİK’te Başkanlık Divanı’ndan Koray Aydın, Cihan Paçacı, Şenol Sunat, Ahmet Kamil Erozan, Rıdvan Uz ve Mehmet Salim Ensarioğlu yer almadı. Aydın, İYİ Parti Grup Başkanı olması nedeniyle GİK’te teknik olarak yer alamazken, parti kulislerinde Paçacı ve Sunat gibi deneyimli siyasetçilere neden GİK’te yer verilmediği de sorgulanıyor. GİK’in sürpriz ismi MHP eski Grup Başkanvekili Oktay Vural için de Başkanlık Divanı’nda Siyasi İşler Başkanlığı görevine getirilebileceği ileri sürülüyor.