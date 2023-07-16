"15 Temmuz onurumuz haysiyetimiz"

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle, İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Üsküdar Belediyesi işbirliğiyle Beylerbeyi Stadyumu’nda düzenlenen, "Türkiye Yüzyılı’nın Kahramanları programına katıldı. Erdoğan konuşmasında özetle şunları söyledi.

KİMİN NEREDE DURDUĞUNU NOT ETTİK

"15 Temmuz’un 7’inci yıl dönümünde 85 milyon olarak yine tek yürek, tek bileğiz. Kalkışmanın ilk anlarından itibaren sokağa çıkan, kritik noktaları tutarak darbecilere geçit vermeyen herkese şahsım, ailem, milletim adına sonsuz teşekkür ediyorum. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararının kurtardığı o tarihi gecede kimin nerede durduğunu not ettik. FETÖ’cü hainleri tanıdığımız gibi hainlere arka çıkan mihrakları, destek veren odakları da hafızamıza silinmeyecek bir şekilde kaydettik. Bugün Türkiye’nin dört bir yanında 15 Temmuz’u anıyoruz. Şehitlerimizi anıyoruz. Unutulan soykırım gibi unutulan ihanetin de çok daha kalleş, daha sinsi bir şekilde bizi sırtımızdan vuracağını aklımızdan çıkarmamalıyız 15 Temmuz’un 7’nci seneyi devriyesinde bir kez daha ilan ediyorum. Değil üzerinden 7 yıl, 70 yılda geçse 15 Temmuz’un unutulmasına ve unutturulmasına izin vermeyeceğiz.

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BÜYÜK BİR DESTAN YAZDIK

15 Temmuz gecesi kanlı ve kalleş bir darbe teşebbüsünü püskürtmekle kalmadık. Aynı zamanda milletçe, nesilden nesile şanla, şerefle, gururla anlatılacak büyük bir destan yazdık. Milli iradenin, tankla, topla, tüfekle sivillerin üzerine bomba yağdıran uçaklarla teslim alınamayacağını tüm cihana deklare ettik.

15 Temmuz bizim onurumuzdur, haysiyetimizdir, şeref madalyamızdır. İstiklal ve istikbali terör örgütlerinin insafına, tasarrufuna bırakmamak için can verenlerin, şehadet şerbetini içenlerin direnişidir. Gayesi, vicdanı, sevinmesi, acısı bir olan aziz milletimiz tek cephe olarak hainlere canı pahasına dur demiştir.

KİMSENİN GÜCÜ YETMEYECEKTİR

Kamu kurumları içinde güvensizlik oluşturarak devletimizi zayıf düşürmeyi, zaafa uğratmayı amaçladılar. Bir ülkenin bekasının en büyük garantisi olan devlet millet kaynaşmasını dinamitleyerek milli bünyemizde onulmaz yaralar açmak istediler. 15 Temmuz ruhunu anlamayanlar, Çanakkale’yi, Sakarya’yı anlayamaz. Canıyla imtihan edilip, imtihandan geçen milletimizin irfanını ölçmeye, 15 Temmuz’a kontrollü darbe iftirası atan gafillerin kıratı yetmez.''

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SUİKAST TİMİNDEN KIL PAYI KURTULDUK

"Darbeci hainler canımıza kast edecek kadar gözlerini karartmışlardı. Kaldığımız yere gönderilen suikast timinden kıl payı kurtulduk. Gece boyunca nice badire, nice saldırı atlattık. Ancak 15 Temmuz kalkışmasının asıl muhatabı milletti, milli iradeydi. Ülkemizin bağımsızlığıydı. Türkiye sıradan bir darbe teşebbüsüne değil top yekün bir işgal girişimine maruz kaldı. Hainler sadece hükümeti devirmeye çalışmadılar. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin sembollerini hedef aldılar."

KADINLARIMIZIN CESARETİNİ UNUTAMAYIZ

"Hanımlar, unutmayın burada Nene Hatunların, Şerife Bacıların, Kara Fatmaların fedakarlığı vardır. Ben sizleri böyle görüyorum. Ve şehit polis Cennet kızımızı böyle görüyorum. Onlar yılmadılar ve şehadete yürüdüler. Ellerine bayraklarını almış, hainlere karşı koyan kadınlarımızın cesaretini unutamayız. Şehit olacağını bile bile tek başına darbecilere, direnen yiğitlerin imanını unutamayız. Siyasi farklılıklarını bir kenara bırakıp omuz omuza verenlerin basiretini unutamayız. Türkiye’yi bir işgal girişiminden kurtaran bu cephe var oldukça Allah’ın izniyle kimse milletimizin iradesine zincir vuramaz."

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FETÖ’CÜLERE DÜNYAYI DAR EDİYORUZ

"Devletimizin tüm diplomatik, siyasi, adli, istihbari imkanlarını kullanarak FETÖ’cülere dünyayı dar ediyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde eğitim kurumu kılıfı altında faaliyet gösteren fitne yuvalarının kapatılmasını veya Türkiye Maarif Vakfı’na devredilmesini sağladık. Firari durumdaki 100’den fazla örgüt mensubunun yargılanmak üzere ülkemize iadesini gerçekleştirdik. Örgütün mahrem yapılanmasını deşifre etmeye yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Dost ve kardeş ülkeler başta olmak üzere bu örgütün gerçek yüzünü fark edip FETÖ’ye karşı tedbir alan devletlerin sayısı günden güne artıyor. Son olarak NATO Zirvesi’nde FETÖ’yle birlikte diğer terör örgütlerine karşı tavizsiz duruşumuzu bir kez daha ifade ettik."

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VESAYET GÖLGESİNİ BİZ KALDIRDIK

"Bizim emelimiz, fikrimiz ve gayemiz her karış toprağında bin şehit yatan vatanımızın ikbali, milletimizin istikbalidir. Bu anlayışla son 21 yılda her alanda tarihi nitelikte reformlar yaptık. Sayısız esere, yatırıma, projeye imza attık. Demokrasimizin üzerindeki vesayet gölgesini hamd olsun biz kaldırdık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilk defa sandık aracılığıyla yönetim sistemimizi değiştirme başarısı gösterdik. Sivil iradeyi tüm unsurlarıyla hakim kılarak Türkiye’yi siyasi istikrarsızlık, sosyal kaos ve darbe girdabından kurtarmış olduk. Bu hamlelerimizin meyvelerini pek çok alanda topladık, topluyoruz. Ülkemiz ayağına vurulan prangaları söküp attıkça, çıkarlarını daha güçlü savunmaya, hakkını daha dirayetli bir şekilde aramaya başladı. Ordumuz, emniyet teşkilatımız, mülkiye ve adliye teşkilatlarımız FETÖ’cü hainlerden temizlendikçe asli görevlerini daha iyi yapar hale geldi. Terörle mücadelemiz Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te Bestler Deresi’nde çok daha güçlü bir şekilde devam ediyor. Suriye’ye yönelik harekatlarımızla ülkemizi terör koridoruyla çevreleme planlarını boşa çıkardık. Bölücü terör örgütü mensupları başlarını kaldırdıkları anda milletimizin demir yumruğunu tepelerine tepelerine indiriyoruz. Dikkat edin, birileri de Kandil’den destek arıyor. Ne diyor, biz Bay Bay Kemal’in yanındayız diyor. Ya, millet senin yanında olmadıktan sonra avucunu yalarsın. Biz milletimizle yürüyoruz, onlar Kandil’le yürüyor. İşte aramızdaki fark bu."

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ERDOĞAN’DAN 15 TEMMUZ TEŞEKKÜRÜ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin 7’nci yıldönümünde Twitter hesabından da paylaşımda bulundu. Darbe girişimi gecesi çekilen bir fotoğrafa da paylaşımında yer veren Erdoğan, “15 Temmuz’da devletine, milletine, istiklaline, iradesine sahip çıkarken şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, gazilikle şereflenen, darbecilere geçit vermeyen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz mübarek olsun” dedi.