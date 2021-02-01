15 tatil ne zaman bitiyor? Gözler yüz yüze eğitim tarihine çevrildi

Okullarda yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Uzaktan eğitime devam eden öğrenciler 25 Ocak’ta yarıyıl tatiline girdiler. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nın okulların 15 Şubat’ta açılması için ilke kararı aldığı bilinirken, Bilim Kurulu yüz yüze eğitimin 15 Mart’ta başlaması için görüş bildirdi.

15 TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayan yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklendi. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bugün yapılan Kabine kabine toplantısında eğitim öğretim dönemi ele alınacak. Toplantıda yarıyıl tatilinin ardından başlayacak eğitim öğretim dönemi de masaya yatırılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın okulların 15 Şubat’ta açılması için ilke kararı aldığı bilinirken, Bilim Kurulu yüz yüze eğitimin 15 Mart’ta başlaması için görüş bildirmişti. Okulların vaka sayısına ve aşılama oranına bağlı olarak 15 Mart’tan itibaren belli sınıfların kademeli şekilde yüz yüze eğitime başlaması formülünün ağırlık kazandığı belirtiliyor. Okulların açılmasına dönük yapılan çalışmalar ve alınan tedbirlerle ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da kabineye bilgilendirme yapacak.

BAKAN SELÇUK’TAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çevrim içi olarak bir araya geldiği 81 ildeki öğrencilere seslenerek, "15 Şubat'tan itibaren sizleri okullarımıza çağırmak, orada görmek istiyoruz. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz." demişti.