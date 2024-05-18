13 milyarlık tarım atağı

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İSTANBUL’da dün Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen ‘Sürdürülebilir Tarım ve Tarımda Markalaşma’ Temasıyla Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması’nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan özetle şunları söyledi: “1863’den beri Ziraat Bankamız Türk tarımının lokomotifi oldu. Savaş dönemleri dahil ülkemizin yokluk günlerinde bankamız çiftçinin, esnafın, tüccarın, girişimcinin yanında yer aldı. 81 ilden 2 binden fazla sektör temsilcisinin bir araya geldiği bu buluşmanın tarım ekosisteminin gelişmesine katkı sunacağına yürekten inanıyorum. Biraz evvel, genç ve kadın çiftçilerimiz ile kooperatif ürünlerinin yer aldığı stant alanını ziyaret ettik. Ülkemiz tarımının çeşitliliğine ve zenginliğine burada tekrar şahit olduk. Bu hazineyi ne kadar ileriye taşırsak, Türkiye için o kadar iyi olacaktır. Ülkemizin kalkınmasına, ekonomimizin büyümesine, sofralarımıza ulaşan çeşitli nimetlerin üretimine alın teri dökerek vesile olan çiftçilerimize de buradan bir kez daha selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum.

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MUHALEFETİN EZBERİ, ‘TARIM BİTTİ’

Kıymetli dostlarım, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nde Ankara’da Ziraat Odası başkanlarımız ve üretici birliklerimizle bir araya geldik, kucaklaş-tık, hasbihal ettik. Türkiye’nin tarımda son 21 yılda nereden nereye geldiğini karşılaştırmalı olarak çok detaylı bir şekilde ortaya koyduk. Ülkemizde muhalefetin ezberi olan ‘tarım bitti’ tezlerinin ne kadar içi boş, temelsiz ve gerçek dışı olduğunu rakamlarla ispat ettik. Özellikle hemen her sene tedavüle konulan saman ithalatı söylemi, tarım sektörünün tüm paydaşlarına yapılmış bir hakarettir.

KIRMIZI VE BEYAZ ET FİYATLARI

Ülkemizin son 21 yılda başarı hikayesi yazdığı alanların en başında tarım, hayvancılık ve su ürünleri vardır. Bunu söylerken elbette her şey gül-lük gülistanlık diyemeyiz. Dünyadaki tüm ülkeler gibi bizim de sıkıntılarımız var. Tarımsal girdi fiyatlarındaki artış çözmemiz gereken buna benzer sorunlarımız var. Kırmızı ve beyaz et fiyatlarında son dönemde yaşanan dalgalı hareketleri yok sayamayız. Gübre fiyatlarındaki artışlarından, gün-delik ve sürekli işçi eksikliğine kadar farklı alanlarda yükselen şikâyetlere kulaklarımızı tıkayamayız. Başarılarımızla birlikte halen problem üreten alanların farkındayız.

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GIDA ARTIK STRATEJİK ALAN

Dünyanın gelişmiş ülkeleri Afrika’da tarım arazisi kiralamak için büyük bir yarış içindeler. İklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle birlikte su kaynakları ve havzaları birer çatışma hattına dönüşüyor. Şunu bir defa görmemiz Lazım. Tarımın önemi azalmayacak, bilakis daha da artacak. Her yeni küresel kriz, gıda üretimi ve tedarikinin ne kadar stratejik bir alan olduğunu teyit edecek. Bizim ülke olarak tüm hazırlıklarımızı buna göre yapmamız gerekiyor. Diğer türlü ciddi sıkıntılarla karşılaşmaktan kendimizi kurtaramayız.

MİLLETİMİZİN BEKASI İÇİN ÖNEMLİ

Tarımı sadece ekonomimiz için değil, milletimizin bekası için de hayati önemde bir sektör olarak görüyoruz. Türkiye Yüzyılı’nın temel unsur-ları arasında tarım, hayvancılık, kırsal kalkınma ve tüm bu alanlarda verimlilik artışının ayrı bir yeri vardır. Son 21 yılda bunun altyapısını güç-lendirme yolunda önemli adımlar attık. Tarım desteklerini hem çeşitlendirdik, hem de ciddi oranda yükselttik. Tarım Kredi Kooperatiflerimiz, sektörün ve çiftçilerimizin daima yanında olmuştur.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’daki tarım buluşmasında üreticilerle sohbet etti.

7 BİN PROJEDE HAK SAHİPLERİ AÇIKLANACAK

- CUMHURBAŞKANI Erdoğan üreticilere yeni hibe destekleriyle ilgili şöyle dedi:. “5 milyar lira hibe desteği sağlayacağımız 7 bin projeyi ve hak sahiplerini bugünden itibaren Tarım ve Orman Bakanlığımız açıklamaya başlayacak. Bu projelerle toplam 13 milyar lira yatırım yapılacak olup yaklaşık 20 bin vatandaşımıza istihdam sağlayacağız. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri, çiftçilerimiz için ilk kez hayata geçen yeni tarımsal kredi uygulamalarını ay başında kamuoyuyla paylaştı.

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Üretim planlaması kapsamında üretim ve sözleşmeli üretim yapan çiftçilerimiz ilk defa ilave faiz, kâr payı indiriminden yararlanabilecek. Organize tarım bölgesi yatırımı yapacak üreticilerimize ve birinci derecede tarımsal amaçlı örgütlerimize de ilk defa ilave faiz indirimi uygulanacak.”

GENÇLERE KADINLARA KREDİLER

ERDOĞAN “Ziraat Bankamız da yeni müjdelerle sektöre verdiği desteği arttırıyor” diyerek üreticilere verilecek destekleri şöyle anlattı:

- “Küçük ekipman kredisinin limitini 150 bin liradan 250 bin liraya çıkarıyoruz.

- Küçükbaş hayvan üreticilerimize işlerini büyütmeleri, hayvan sayılarını çoğaltmaları, atıl işletme kapasitelerini üretime kazandırmaları amacıyla verilen kredinin limitini de 400 bin liradan 600 bin liraya getiriyoruz.

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- Büyükbaş süt hayvancılığıyla iştigal eden üreticilerimiz için bu rakamı 1 milyon liradan 1.5 milyon liraya yükseltiyoruz.

- Gençlerin tarım alanında iş ve işletme sahibi olmalarını teşvik ediyoruz. Ülkemizdeki genç nüfusa, tarım dahil ne kadar fazla alternatif iş kolu oluşturabilirsek ekonomimiz için o kadar güzel olacaktır.

- Genç çiftçi kredisinin limitini 1.5 milyon liradan 2.5 milyon liraya arttırıyoruz.

- Kadın çiftçi kredisinin limitini de aynı şekilde 1.5 milyon liradan 2.5 milyon liraya yükseltiyoruz.”