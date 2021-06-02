‘12 milyon BioNTech haftaya geliyor’

“Aşılamayı haziran, temmuz, ağustos ve eylülde yoğun şekilde yapmak istiyoruz. 120 milyon BioNTech, artı Sinovac artı Sputnik. Toplumun en az yüzde 60’ı aşılandığında toplumsal bağışıklığın oluşacağını biliyoruz. Bunun da haziran ve temmuzda sağlanabileceğini ümit ediyorum. Dolayısıyla erken dönemde rahatlayabiliriz. BioNTech CEO’su Uğur Şahin, 15-20 Haziran gibi gelecek. Faz-1 çalışması süren üç aşımız var. Faz-2 aşamasına gelmek üzere olan bir aşımız, bir de Faz-3 safhasına geçen bir aşımız var. Bu aşımızda iki hafta sonra Faz-3 safhasına sorun çıkmazsa başlamış olacağız. Eylülde ilk aşımız kullanılabilir olsun istiyoruz.

EYLÜLDE NORMAL HAYAT

Eylülde normal hayata dönmek istiyoruz. Bugün Uğur Hoca ile görüştüğümüzde 12 milyon ihracat izni aldığını ifade etti. ‘Gelecek hafta sonuna kadar bu 12 milyonu peyderpey gönderiyoruz’ dediler. Eğer 30 milyon aşımız gelirse, takvim işlerse biz haziran sonu 20 yaşa kadar ineriz. Yerli aşımız da eylülde devreye girdiğinde herkesi aşılamış olacağız.”

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