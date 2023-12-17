11 ayda 145 terör eylemi engellendi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlığının TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerindeki konuşmasında özetle şunları söyledi: “Terörü ülkemizin gündeminden çıkartmaya kararlıyız. 40 yılı aşkın süredir ülkemizin birliğine ve beraberliğine kasteden, 40 bini aşkın vatan evladımızı şehit eden, hain bölücü terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlarla güvenlik güçlerimizin ortaya koyduğu alan hakimiyeti neticesinde terör hamdolsun bitme noktasına geldi. Terörün finansmanıyla mücadelemizi derinleştireceğiz. Terör örgütlerinin demokratik mekanizmaları istismarına karşı, demokrasiyi ve hukuku güçlendirmeye devam edeceğiz. 2023 yılının ilk 11 ayında PKK, FETÖ, DEAŞ ve sol terör örgütleri başta olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik 29 bin 122 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlar sonucu 18 bin 923 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunların 3 bin 764’ü tutuklandı, 3 bin 705’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Bin 69 terörist ise etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilenlerin 7’si kırmızı, 1’i mavi, 2’si yeşil, 16’sı turuncu, 33’ü gri kategoride olmak üzere toplam 59’u sözde üst düzey teröristti.

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145 TERÖR EYLEMİ ENGELLENDİ

Terörün finansmanına yönelik düzenlenen 189 operasyonda ise bin 133 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunların 163’ü tutuklandı. 28 milyon lirayı aşkın para ele geçirildi. 118’i bombalı olmak üzere 145 terör eylemi engellendi. 2023 yılının 11 ayında zehir tacirlerine yönelik 224 bin 605 operasyon gerçekleştirildi. 280 bin 576 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunların 28 bin 112’si tutuklandı. 10 bin 767’si hakkında adli kontrol kararı verildi. 2017 yılında ülkemizdeki madde bağlantılı ölüm sayısı 941 iken; bu yılın 11 ayında 136’ya düştü. Evet düşüş büyük. Ama yeterli görmüyoruz. Biz 1 rakamını dahi kabul etmiyoruz.”

1 MİLYON KADIN KADES’E İHBARDA BULUNDU

- Yerlikaya milletvekillerinin sorularına da yanıt verdi. Yerlikaya, Diyarbakır Anneleri ile ilgili, “Evlat nöbetleri 3 Eylül 2019’da Diyarbakır HDP il binası önünde başladı. Diyarbakır’da 371, Muş’ta 46, Van’da 34, Hakkâri’de 17, İzmir’de 4, Şırnak’ta 3 aile olmak üzere toplam 475 ailenin evlat nöbetleri devam etmektedir. Diyarbakır’da eyleme katılan ailelerden 45, Van’a 1 olmak üzere toplam 46 ailenin örgüt içerisindeki çocukları yürütülen ikna çalışmaları sonucunda teslim olmuştur” dedi. Yerlikaya, mobil göç noktalarına ilişkin bir soru üzerine, “2023 yılında 143 bin 47 yabancının yasal kalışları sorgulanmıştır. Düzensiz göçmen olduğu tespit edilen 47 bin 466 yabancı sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine sevk edilmiştir” diye konuştu. 2018’de hizmete giren Kadın Acil Destek Uygulaması’nı 5 milyon 847 bin 414 vatandaşın indirdiğini söyleyen Yerlikaya, bugüne kadar 968 bin 744 kadının uygulamaya ihbarda bulunduğunu bildirdi. Yerlikaya, 2023 Aralık ayı itibarıyla 238 bin 55 geçici koruma altında bulunan Suriye uyruklu yabancının istisnai olarak Türk vatandaşlığı hakkı kazandığını belirterek, “Bunların 134 bin 422’si reşit, 100 bin 633’ü çocuktur. 18 yaşından büyük olanların sayısı 156 bin 987’dir” diye konuştu.