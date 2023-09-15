100’üncü yılda 100 bin gençle buluşma

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Beştepe’de düzenlenen Gençlik Buluşması programında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özetle şunları söyledi:

“Nice farklı yer ve platformda gençlerimizle yüzlerce kez bir araya gelip saatlerce sohbet ettiğimiz, şiir ve şarkı söylediğimiz, dertleştiğimiz programların hiçbirinde kendimizi o ortamda yabancı hissetmedik. 1-1.5 saat diye planlanan programlardan 3 saatte zor ayrılabildiğimizi hatırlıyorum. Bizi orada tutan mecburiyet değil; gençlerimizle olan muhabbetimizin koyuluğu, içtenliği, hasbiliğiydi.



TORUNLARIMIZI SEVECEĞİZ

İstihdamdan spora, teknolojiden girişimciliğe her alanda gençlerimiz için güçlü bir altyapı kurduk. Gençlik kollarımızda yetişen kadrolarımıza, teşkilât yönetiminden milletvekilliğine ve belediye başkanlığına kadar siyasetteki tüm kariyer kapılarını açtık.

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Partimizin gençlik kollarında yetişen evlatlarımızın hayatın her alanında gösterdikleri başarılarla hep gurur duyduk. Biz artık sizin zamanınızın misafirleriyiz. Vakti geldiğinde siyasette de yönetimde de ülkeye ve millete hizmet etme sorumluluğunu tümüyle sizlere bırakıp kendi köşemize çekilecek, torunlarımızı seveceğiz. Sizlerden istediğim, kendinizi her alanda en iyi şekilde yetiştirerek bu kutlu emaneti teslim alıp daha ileriye taşıyacak yetkinliğe erişmenizdir.

SEÇİME HAZIRLANIN

Sizlerden şimdiden mahalli seçimler için hazırlanmaya başlamanızı istiyorum. Akranlarınızdan başlayarak milletimizin her bir ferdine ulaşmalı; bugüne kadar yaptıklarımızı, Türkiye Yüzyılı programımızı ve AK Parti’nin gerçek belediyecilik vizyonunu anlatmalısınız. Şimdi Kızılcahamam’da kampa gireceksiniz ve çalışmayı sürdüreceksiniz. Bu kampla birlikte inşallah işaret fişeğini ateşlemiş olacaksınız. 100. yılı kutladığımız bu sene, 100 bin gencimizle yüzyılın buluşmasını gerçekleştirmek istiyoruz.”

YÜZDE 52’Yİ GÖLGELEMEYE ÇALIŞIYORLAR

Erdoğan konuşmasında muhalefete şöyle yüklendi: “Bugüne kadar girdiğimiz her seçimde açık ara birinci olmasaydık inanın bizi bir kaşık suda boğmak için sabırsızlananlar çoktu. Güçleri yeter miydi ayrı mesele ama suratlarından dökülen kin ve nefret izleri niyetlerini ele veriyor. Son seçim öncesinde sosyal medyasından sokağına mandacı zihniyetin aynı heveslerine bir kez daha şahit olduk. Hamdolsun başaramadılar. Gerçi yüzde 52’lik tartışmasız zaferi bile gölgelemeye çalışmaktan geri durmuyorlar. Utanmadan, sıkılmadan yüzde 52’lik oranı bile... ‘Yüzde 52 ile kazanmak, kazanmak değildir...’ Bunu söyleyecek kadar da bunlar arsız.”