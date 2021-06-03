100 kişi randevu alıyor, 25’i aşı oluyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, “Aşılar hızlı bir şekilde yapılırsa, hem açık alanların daha fazla kullanılması hem insanların kurallara daha fazla dikkat ediyor olması hem de aşının da etkisiyle vaka sayısında düşme olabilir. Ama yeter ki insanlar hem kurallara dikkat etsinler hem de aşı sırası geldiğinde olsunlar” dedi. Prof. Dr. Akın şöyle devam etti:

“Bana gelen bilgilerde, 100 kişi aşı randevusu alıyorsa, tahminen 25 kişi aşıya geliyormuş. 75 kişilik kontenjanı gereksiz bloke ediyormuş. Bu hem kendileri için hem de Türk toplumu için zarar veriyor. O yüzden muhakkak aşı randevusuna gidip aşı olmamız lazım. Hem kendimizi hem de toplumu koruruz. Toplumu koruduğumuz zaman sosyal, iş yaşamımıza biraz daha rahat devam etme fırsatı olur. Sonbaharda olabilecek riski de en aza indirmiş oluruz. Sonbahara daha rahat bir durumda girebiliriz.”

AĞIR VAKALARDA DÜŞÜŞ OLUYOR

Prof. Dr. Akın, 65 yaş üzerinde aşılama oranının yaklaşık yüzde 70-80 olduğunu da söyledi: “Buna bağlı olarak bu yaş grubunda hastalanan sayısı, ağır vaka, yoğun bakıma yatan ya da ölenlerin sayılarında önemli düşüş görüyoruz. Demek ki 2 doz almış 65 yaş grubunda aşının önemli bir etkisi oldu. Diğer yaş gruplarında da önceki dönemlere göre hastalanma ya da ağır vaka sayısında düşme oluyor. Şu anda Türkiye 50 yaş ve üzerine aşı yapıyor. Ama bu aşı tedariğine bağlı olarak 40-30-20 yaşa kadar inecek. O zaman bir anda daha fazla kişiye aşı yapıldığı için hasta ya da ağır vaka sayısı azalacak.”

AÇILIŞIN ETKİSİ 14 GÜN SONRA

Prof. Dr. Levent Akın, kademeli normalleşmenin etkisinin 14 gün sonra görüleceğini belirterek şöyle devam etti: “Şu anda rakamlar yaklaşık 6 bin 500-6 bin 800 civarında. Diyelim ki 10-15 gün sonra rakamlar 6 bin 500, 5 bin, 4 bine doğru iniyorsa, o zaman demek ki hem mevsim şartları hem de insanların uyumuna bağlı olarak vaka sayısında azalma olacağını düşünebiliriz. Düşünebiliriz diyorum, doğru olmayabilir. Çünkü salgınlar tepe noktasını yaptıktan yani en yüksek düzeye çıktıktan sonra bir süre sonra kendisini sınırlamaya başlar. Bu sınırlama tehlikenin geçtiği anlamında değildir; yeni vakalara aday döneme doğru gidiyorsunuzdur. 14 Haziran’dan sonra vaka seyrini takip etmek lazım.”

YAY GİBİ ZIPLAR

Prof. Dr. Levent Akın, toplumun en rahatlayacağı dönemin vaka sayılarında 600’lerin, 500’lerin altına inilmesi olacağını vurguladı: “Bu bir hedeftir. Şu anda 6 binlerden 5 binlere, 4 binlere inerse o zaman salgını kontrol etme uygulamalarının iyiye gittiği düşünülür. Yeterli midir? Hayır. İyiye gittiğini düşündürür ama bu iyi gidişi sürdürmeniz lazım. ‘Her şey iyiye gidiyor, artık boşverelim’ derseniz o bir anda bastırılan yay gibi tekrar zıplar. Tekrar yüksek vakalar görürüz. O yüzden biraz daha kurallara uyalım.”

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