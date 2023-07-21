10 numara beş yıldız şampiyonlar! Bu yıl YKS’de 10 birinci çıktı

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EN YÜKSEK KATILIMLI SINAVDI

YÖK’ten verilen bilgiye göre; 2023-YKS en yüksek katılımlı sınav oldu. TYT’ye başvuran 3 milyon 527 bin 443 adaydan, 2 milyon 995 bin 638’i sınava girdi. TYT Türkçe testinde doğru yanıt ortalaması 40 soruda 20, AYT Türkçe’de 24 soruda 5.7 oldu. TYT matematikte 40 soruda 8.2 ortalama, AYT matematikte ise 40 soruda 7.5 ortalama geldi.

YÖK BAŞKANI ÖZVAR: EN DOĞRU BİLGİ YÖK ATLAS’TA

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar Twitter hesabından yayımladığı mesajda “Önünüzde, sizlerin bundan sonraki yükseköğretim hayatını belirleyecek tercih dönemi var. İstediğiniz programlar hakkında en kapsamlı ve doğru bilgiye YÖK Atlas aracılığıyla ulaşabilirsiniz. YÖK Atlas ile programların altyapıları, akademik kadroları, yerleşen öğrenciler, başarı sıralamaları ve kontenjanlar gibi birçok konuda bilgi sahibi olabilirsiniz” dedi.

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ÖSYM BAŞKANI ERSOY: TYT’DE KADINLAR DAHA BAŞARILI

TYT’ye giren adayların yüzde 48’ini erkekler, yüzde 52’sini kadınlar oluştururken, AYT’ye giren adayların yüzde 54’ü kadın, yüzde 46’sı erkek , YDT’ye katılan adaylarınyüzde 58’i kadın, yüzde 42’si erkekti. TYT’deki Türkçe ve sosyal bilgiler testlerinde kadın adayların doğru cevap sayısının ortalamasının erkeklere göre daha yüksek olduğunu belirten ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy şöyle konuştu: “AYT’deki 11 alt testten 8’inde erkek adayların ortalaması, 3’ünde ise kadın adayların ortalaması, YDT’de ise Fransızca ve Rusça dillerinde kadın adayların; Arapça, Almanca ve İngilizce’de erkek adayların ortalaması daha yüksek.”

TERCİHLER 27 TEMMUZ-8 AĞUSTOS ARASINDA

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih süreci başladı. 2023-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz ile 8 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

SIRALAMALARGEÇEN YILABENZİYOR

Onur Soğuk - Eğitim Uzmanı: “Bu yıla ait YKS sonuçları ile geçen yıl arasında şöyle bir fark görüyoruz. Geçen yıl adaylar puanlar açıklandığında sevinip sıralamalarda üzülmüştü. Bu yılki sıralamalar ise geçen yıla benziyor. Dolayısıyla iki yıl arasında puan ve sıralama açısından tutarlı bir durum olmuş. Tercih yapacak adaylar geçen yıl üniversitelerin oluşan taban puanını baz alabilirler. Türkçe’de doğru ortalaması yüzde 50. Ana dil için düşük bir oran. Dİğer yandan matematik ve sayısal alanlardaki doğru ortalamalarının da düşük olduğu görüldü. Burada eğilimin özellikle sayısal alanda bilgisayar ve yazılım mühendisliği gibi geçen yıl da çok tercih alan bölümlere olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla bu bölümlerden tercih yapacakların dikkatli olması gerekiyor. Kontenjanların öğrencilerin aleyhine değişeceğini düşünmüyorum.”

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YDT RUSÇA TÜRKİYE BİRİNCİSİ BENGİSU AKBABA: AİLESİ TÜRK AMA RUSÇA ANADİLİ GİBİ

Bengisu Akbaba Rusya’da doğup büyümüş. Doğal olarak da sular seller gibi Rusça konuşuyor. Bu da onu YDT Rusça’da Türkiye birincisi yaptı. İzmir Özel Takev Anadolu Lisesi mezunu olan Akbaba sonuçtan çok memnun: “Babam Ankara Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı mezunu. Annemle evlendikten sonra Rusya’ya taşınmışlar. Ben de orada doğup büyüdüm ve ilkokula başladım. Yani Rusça için anadilim diyebilirim. Ailem kendi kültürümü daha iyi tanımamı istedikleri için ben 10 yaşındayken Türkiye’ye döndük. Anadilimden sınava girmiş olmanın kolaylığını ve avantajını yaşadım. YDT ile birlikte eşit ağırlıktan sınava girdim çünkü hedefim psikoloji. Yerleştirme sıralamam 842, ODTÜ psikoloji istiyorum.”

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AYT SÖZEL BİRİNCİSİ AHMET BERK TAKIR: GÖZLERİME İNANAMADIM

İstanbul Kabataş Erkek Lisesi mezunu AYT sözel alanı Türkiye birincisi Ahmet Berk Takır, aynı zamanda AYT Eşit Ağırlık alanında Türkiye 4’üncüsü oldu. Anne ve babası doktor olan Takır, eğitimini hukuk alanında yapmayı planlıyor. Çok yorucu bir sene geçirdiğini dile getiren Takır, birinci olmayı hiç beklemiyormuş: “Çalışma programımı başından beri değiştirmedim. 11’inci sınıftan itibaren çalışmama rağmen böyle bir başarı elde edeceğime inanmıyordum, sonuçları görünce çok şaşırdım. Denemelerim bu kadar iyi gelmiyordu. Annem göğüs hastalıkları, babam endokrinoloji uzmanı yani ikisi de doktor. Ancak ben hukuk okumak istiyorum.”

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BABA MÜMTAZ TAKIR: KARARINA TAM DESTEK

Mümtaz Takır, “Ben de Ahmet Berk gibi Kabataş Erkek Lisesi mezunuyum. Ben doktorum ama oğlum da hukuk okumak istiyor. Kararını destekliyoruz” diyor.

ANNE HURİYE TAKIR: BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ

Anne Huriye Takır da doktor ve oğluyla gurur duyuyor: “Bugün duygularım tarif edilemez. Sevinçten yerimde duramıyorum.”

TYT BİRİNCİSİ HARUN DURAK: SINAVA AİLECEK GİRDİLER

-Harun Durak bu yıl Niğde Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi’ni bitirdi.Sınava hem annesi hem de abisiyle birlikte girdi. Ev kadını olan anne Esra Durak çocuklarına eğitim hayatlarında destek olabilmek amacıyla önce açıköğretim ile liseyi bitirdi sonra da bu sene iki oğluyla birlikte üniversite sınavına girdi. Esra Hanım oğlunun başarısının heyecanıyla kendi puanına bakmayı bile unuttuğunu ama çok iyi bir sonuç beklemediğini söylüyor. Şampiyon Harun’un Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde Makine Teknolojisi 1’inci sınıf öğrencisi olan ağabeyi Yusuf Can Durak ise sınava kendini test etmek için girmiş. İlkokula İstanbul’da başlayan Harun babasının işleri nedeniyle 2018 yılından beri Niğde’de yaşıyor. Başarısıyla ailesini gururlandıran genç, “İstanbul’da doğdum ve 7’nci sınıfa kadar İstanbul’da okuduktan sonra Niğde’ye taşındık. Burada fen lisesini kazandım. Niğde’de olmanın başarımda etkisi olduğunu düşünüyorum çünkü gezebileceğim, dikkatimi dağıtacak çok fazla yer yok. Küçük bir ilde olmayı, boş zamanlarımı ders çalışmakla geçirerek avantaja çevirdim” diyor.

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ANNE ESRA DURAK: AÇIK LİSEYİ BİTİRDİM

Esra Durak’ın okuyamaması içinde ukde kalmış: “18 yaşımda anne oldum. Eğitimimi tamamlayamadım. Ancak hep kültürlü bir anne olmak istiyordum. Açık liseden diploma aldım, sınava girdim.”

BABA SEYFİ DURAK: TAŞ TAŞIR ONLARI OKUTURUM

İlkokul mezunu baba Seyfi Durak, bir fabrikada işçi. “Zor şartlarda dershanelere gönderdik. Ben gerekirse taş taşırım, vatana millete hayırlı evlatlar yetiştiririm” diyor.

İŞTE İLK 10

- TYT birincisi: Harun Durak, Niğde Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi

- AYT sayısal birincisi: Mustafa Özcan, Ankara Atatürk Anadolu Lisesi

Mustafa Özcan

- AYT sayısal birincisi: Namık Emre Acar, Konya Özel Profesyonel Eğitim Fen Lisesi

Namık Emre Acar

- AYT eşit ağırlık birincisi: Emre Ekici, Afyonkarahisar Süleyman Demirel Fen Lisesi

Emre Ekici

- AYT sözel birincisi: Ahmet Berk Takır, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi

- YDT Almanca birincisi: Volkan Emre Eke, İzmir Atatürk Lisesi

Volkan Emre Eke

- YDT Arapça birincisi: Hüseyin Furkan Erdem, Konya Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi

Hüseyin Furkan Erdem

- YDT Fransızca birincisi Emirhan Kılıç, İstanbul Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi

- YDT İngilizce birincisiMetin Furkan Amarat, İzmir Özel Buca Doğa Fen ve Teknoloji Lisesi

Metin Furkan Amarat

- YDT Rusça birincisi Bengisu Akbaba, İzmir Özel Takev Anadolu Lisesi