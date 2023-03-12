10 milyon ödülle aranıyordu... Tepe isim öldürüldü

Haberin Devamı

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Şırnak Jandarma Komutanlığı birlikleri, Şırnak Besta Giresinumu bölgesinde operasyon başlattı. Terör örgütü PKK’nın hareketlilik gösterdiği bölgede yapılan operasyonda, 7 terörist etkisiz hale getirildi. Çatışma bölgesinde yapılan arama-taramada öldürülen teröristlerden birinin PKK’nın yurtiçindeki en üst düzey ismi, sözde Botan saha sorumlusu ‘Leyla Amed’ kod adlı Hamiyet Yalçınkaya olduğu belirlendi.



KIRMIZI KATEGORİDEYDİ



Yalçınkaya’nın, Kandil’den aldığı talimatla Türkiye’ye geçiş yaptığı, 21 Mart’taki Nevruz kutlamaları öncesi eylem hazırlığında olduğu belirlendi. İçişleri Bakanlığı’nın ‘Aranan teröristler listesi”nde ‘kırmızı’ kategoride yer alan Yalçınkaya’nın, başına 10 milyon lira ödül konulmuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter’daki hesabından, “Durmak yok. Eren Abluka Bestler Dereler Operasyonu’nda Türkiye'deki en üst düzey terörist olan, sözde Botan saha sorumlusu kırmızı kategorideki ‘Leyla Amed’ kod adlı Hamiyet Yalçınkaya sarı torbada. Kahraman jandarmamıza tebrikler” paylaşımında bulundu.