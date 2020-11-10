10 Kasım MGM hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak? İstanbul için kritik uyarı

MGM hava durumu tahminleri son dakika değerlendirmeler ile takip ediliyor. Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, İstanbul'un Avrupa yakasının kuzey kesimlerinin, bugün (Salı) Marmara'nın kuzey, Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Mardin, Şırnak ve Hakkari illerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz Bölümü'nün iç kesimleri ile İç Ege'nin kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde İstanbul'un Avrupa yakasının kuzey kesimlerinin, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Bursa ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi beklenmektedir.

BURSA 8°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı

İSTANBUL 15°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Avrupa yakasının kuzey kesimleri ile bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra il genelinin kısa süreli yerel sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 10°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı

KOCAELİ 15°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç Ege'nin kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

İZMİR 12°C, 22°C

Az bulutlu

KÜTAHYA 3°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 10°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 6°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 13°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 16°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 13°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 7°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 6°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 2°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 3°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 6°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) sabah saatlerinden itibaren Sinop il geneli ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri, öğle saatlerinden sonra ise Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BOLU 0°C, 15°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 4°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

KASTAMONU 0°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı

ZONGULDAK 9°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) sabah saatlerinden itibaren Samsun ve Ordu, öğle saatlerinden sonra ise Trabzon ve Rize çevreleri ile Giresun ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 6°C, 17°C

Parçalı bulutlu

RİZE 12°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı

SAMSUN 12°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı

TRABZON 13°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Bölgenin güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin bugün (Salı) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAKKARİ 6°C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 0°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA 3°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 2°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, bugün (Salı) Mardin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 9°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 9°C, 19°C

Parçalı bulutlu

MARDİN 12°C, 17°C

Parçalı bulutlu, bugün (Salı) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 10°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu