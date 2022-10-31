10 ayda 141 bin kaçak göçmen yakalandı

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Operasyonlarda 141 bin 140 yabancı uyruklu düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığına aracılık eden, yabancı uyruklularının da bulunduğu 7 bin 152 organizatör (insan kaçakçısı) gözaltına alındı.

10 ayda sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısı 97 bin 448’e ulaştı.

ARAÇLARA EL KOYULDU

Göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 bin 833 kamyon-kamyonet-otobüs ve otomobile el konuldu, 1301 tekne, bot ve bot motoru bağlandı.

Aramalarda insan kaçakçılarının haberleşmelerini sağlayan 1163 araç telsizi ile bir termal kamera, bir gece görüş dürbünü, 2 dürbün, 618 sahte pasaport, 138 sahte kimlik, 524 cep telefonu, 160 ruhsatsız av tüfeği-tabanca ele geçirildi.

TAKSİLERE ÇİFTE CEZA

ÜLKE içindeki göç hareketliliğine karşı da yeni önlemler hayata geçirildi. Taksilerin il dışına yabancı yolcu taşıması halinde “yabancılardan iller arası seyahat belgesi” istemesi zorunluluğu getirildi. Seyahat izin belgesi olmayan yabancıları iller arası taşıyan taksicilere para cezasının yanı sıra göçmen kaçakçılığına aracılık etmekten işlem yapılıyor.