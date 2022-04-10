1 yıl sonra kavuştular

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Konya’da yaşayan Bekir Şen, 8 yıl önce Kanada golden retriewer cinsi dişi yavru köpek sahiplendi. Mia ismini koydukları köpek kısa sürede Şen Ailesi’nin bir ferdi haline geldi. Mia geçen yıl şubat ayında evin bahçesinde oynarken aniden ortadan kayboldu. Kimliği belirsiz kişiler Mia’yı çalmıştı.

SOKAK SOKAK ARADILAR

Bekir Şen ve ailesi Konya’yı sokak sokak dolaşarak aylarca Mia’yı aradı. Sosyal medyadan Mia’yı bulmak için gruplar kuruldu, onlarca mesaj paylaşıldı ancak köpeği ne gören ne duyan vardı. Bekir Şen’in babası Tevfik Şen geçen ay iş için Konya Bahçelievler’deki bir sanayi sitesine gitti. Sitenin içinde gezen bir grup köpeğin içindekilerden birini Mia’ya benzetti. Tevfik Şen, “Mia” diye seslenince köpeğin o olduğunu anladı. Mia her zamanki gibi Tevfik Şen’e doğru koştu, otomobilin arka koltuğuna oturdu. Tevfik Şen, Mia’yla kucaklaştıktan sonra ailenin diğer üyelerini aradı.

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‘DÖNDÜĞÜNE İNANAMIYORUZ’

Mia şimdi evinde ve herkes çok mutlu. Bekir Şen, Mia’nın yaşadıklarını şöyle anlattı: “Mia’yı aldığımda çok küçüktü, cebime sığıyordu. Çok bağlanmıştık birbirimize. Geçen yıl bahçedeyken kayboldu. Konya’nın her tarafını gezdik. 3-4 araçla, ilk bir ay çok yoğun aradık. Sosyal medyadan haber saldık. Bütün aile çok üzüldü. Ben günlerce uyuyamadım. Herkes yardımcı olmaya çalıştı. Aranan her yere gittik. Bahsedilen hiçbir köpek Mia değildi. Dün babam bir şirketle görüşmek için sanayiye gitti. Giderken de yolu karıştırıp yanlış yola sapıyor. O yolda da bir köpek kalabalığı var. Köpeklerden birini Mia’ya benzetiyor. Seslenince de Mia koşmaya başlıyor. Çok duygusal bir hayvan. Diğer köpeklerden ayırırsınız hemen Mia’yı. Babamın üstüne atlıyor, sarılıyorlar. Babam eve getirdiğinde onu karşımda görünce inanamadım. Kucaklaştık. Hâlâ inanamıyorum, kızıma kavuştum sonunda. Muhtemelen çalındı, kısır olduğunu görünce de saldılar diye düşünüyoruz. Belediye kulağına küpe takmış. Babam yanlış yola sapmasaydı Mia sokakta yaşamaya devam edecekti belki de.”

ONU BİR DAHA KAYBEDEMEM

“Mia’yı aradığım dönemde çok fazla kayıp köpek ilanıyla karşılaştım. Günde 4-5 tane kayıp köpek ilanı veriliyordu. Çok mağdur var bununla ilgili. Kaçırıp satıyorlar. Keşke daha önceden çip taktırsaydım, çok pişmanım. İlk işim çip taktırmak olacak. Onu bir daha kaybedemem.”